Você sabe o que significa a sigla KS da garrafa de vidro de refrigerante? Confira!

Antes das garrafas plásticas de refrigerante, estava em alta no mundo a circulação das garrafas de vidro denominadas “KS”, de 290 ml. Hoje, algumas pessoas ainda preferem esse formato, mas outras não sabem que KS vem da expressão King Size, que na Língua Portuguesa significa “tamanho do rei”, esse termo foi utilizado para falar de algo grande, acima do padrão, como as camas king-size.

Há alguns consumidores que dizem que o conteúdo pareça ser até mais saboroso nessas garrafas. Isso porque o vidro é um material impermeável e quimicamente inerte, o que significa que ele leva anos para interagir com o líquido, diferentemente das garrafas PET que podem modificar o gosto devido aos polímeros presentes no plástico que entram em contato com o refrigerante.

Além da conservação do sabor, outro benefício das 'KS' é que ela é totalmente ecológica, já que se torna retornável e não pode ser facilmente descartada em qualquer lixeira.

VEJA MAIS

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)