Bebeu muito e quer se recuperar? Saiba se refrigerante ajuda a curar ressaca

É comum sentir forte dor de cabeça, enjôo, fadiga e sensibilidade à luz que não passam por nada depois de beber álcool, como cerveja, vinho e outras bebidas destiladas. A grande dúvida é em relação ao que fazer para melhorar estes sintomas. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores chineses descobriram que um refrigerante pode ajudar a curar a ressaca.

A ressaca acaba sendo uma resposta natural do corpo para processar as moléculas de álcool no corpo humano. Mesmo quem tem o "fígado de ferro" acaba passando por momentos de mal-estar após uma noite de bebedeira.

Por que ficamos com ressaca?

Quando uma pessoa ingere álcool, o fígado libera uma enzima chamada álcool-desidrogenase (ADH), que transforma o etanol da bebida em acetaldeído. Para "quebrar" esta nova substância que foi gerada, outra enzima entra em ação, chamada aldeído desidrogenase (ALDH), que vira acetato. Todo esse processo o corpo precisa estar saudável para ser concluído.

O problema acontece quando o acetaldeído não é "atacado" pela enzima responsável. Assim, há o acúmulo dessa substância no corpo, então a ressaca vem junto com a promessa de que nunca mais vai beber.

Como curar ressaca?

Os pesquisadores descobriram que uma bebida pode ajudar nos sintomas da ressaca. Dentre as opções de refrigerantes, sucos e chás, tem uma que é capaz de acelerar e fortalecer a atividade da enzima aldeído desidrogenase (ALDH).

A partir de 57 bebidas, os cientistas pontam que o refrigerante de lima e limão, o famoso Sprite é o ideal para curar ressaca. Ele foi que acelerou as atividades da ALDH.

O que mais serve para curar ressaca?

Além do refrigerante Sprite, especialistas do Hospital Albert Einstein recomendam fazer repouso, tomar bastante água e até café.

Ao contrário do que muitos acreditam, ingerir mais álcool é prejudicial ao processo, já que aumentará a desidratação e todos os sintomas que já estão presentes.

A alimentação deve ser feita normalmente, apesar da náusea comum na ressaca. É importante ingerir frutas que ajudam na hidratação.

Como não ter ressaca?

Uma prática simples pode ajudar a não ter a ressaca do dia seguinte. Basta intercalar um copo da bebida alcoólica e um copo de água.

Da mesma forma, é importante não ingerir álcool com o estômago vazio.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)