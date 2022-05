Medicamento sumiu da farmácia? Veja as possíveis causas e o que fazer

Mesmo com vários fabricantes, por vezes, os pacientes podem ter dificuldades para encontrar alguns medicamentos nas prateleiras das farmácias. Esses ‘sumiços’ precisam ser entendidos e registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), caso não haja desculpas pelo desabastecimento. Veja como seguir com o processo.

Não encontro meu medicamento nas farmácias: o que faço?

Primeiro passo, quando não encontrar o medicamento na farmácia é entrar em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), do laboratório o qual o remédio é fabricado. Nesse caso, o usuário pode perguntar onde o remédio pode ser encontrado na sua cidade e se está ocorrendo algum problema.

Outra opção é olhar na bula para ver se não houve descontinuação dos medicamentos. Lá é possível saber se o laboratório informou que o produto terá interrupção na sua produção e quando isso aconteceu. Se não ficou de acordo com o retorno da fabricante ou não houve resposta pela tratativa, o recomendado é acionar a Anvisa, pelo Fale Conosco.

Quais motivos um medicamento pode não ser encontrado no mercado?

Entre as principais causas para o desaparecimento de remédio, no Brasil, estão:

Não tem registro no Brasil;

Registro foi cancelado;

Laboratório parou de fabricar o produto;

Há problemas na distribuição do produto em sua cidade;

Parada temporariamente de produzir o produto, por parte do laboratório.

Atualmente, o Brasil tem mais de 25 mil medicamentos registrados. Desses, ao menos 12 mil foram comercializados em 2016. Não entraram nos cálculos da Anvisa os produtos homeopáticos, fitoterápicos, odontológicos, polivitamínicos e produtos notificados.

Qual a função da Anvisa quando o medicamento deixa de ser comercializado?

A Anvisa orienta que laboratórios são obrigados a informar quando houver risco de um produto sair das prateleiras e deixar pacientes sem tratamento. Pela regra, esse aviso deve ser feito com 12 meses de antecedência. Se o medicamento for único no mercado ou que representa uma fatia importante do abastecimento, a empresa deve manter o abastecimento durante os 12 meses. Em caso de interrupção de fabricação de produtos que não provoquem desabastecimento o prazo é de 180 meses. Quando a interrupção for por motivo não previsível, cai para 72 horas depois do fato que prejudica o fornecimento.