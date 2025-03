Mau Hálito: site ajuda a avisar amigo sobre o problema; entenda

Já imaginou encontrar um serviço gratuito e online que permita informar, de forma anônima, aquela pessoa que tem mau hálito? Foi pensando nessa ideia que a Associação Brasileira de Halitose (Abha) criou o "SOS Mau Hálito", site que tem o intuito de avisar a uma pessoa que ela não possui um hálito muito agradável, sem precisar se identificar ou mesmo causar constrangimentos.

O serviço está presente no próprio site da Abha e promete avisar a pessoa por e-mail dentro de um prazo médio de até 10 dias, isto é, para utilizá-lo é necessário apenas informar o nome e o e-mail do amigo para o qual deseja enviar a notícia.

O que é halitose?

A Halitose não é uma doença e sim um sintoma que condiz à alteração do odor do hálito que pode ser tanto de origem fisiológica quanto patológica. Atualmente, algumas pessoas associam o mau hálito apenas como “falta de higiene”, quando na verdade, a Halitose também pode ser desencadeada por diversos outros fatores, como: o stress, a redução da produção de saliva, os problemas nas vias aéreas superiores e etc.

Como identificar a Halitose?

A Associação Brasileira de Halitose (Abha) recomenda, primeiramente, que a pessoa pergunte a alguém de sua confiança se ela percebe o mau hálito dela em diferentes períodos do dia. A outra opção seria realizar um autoexame da própria língua diante de um espelho para, dessa forma, identificar se há a presença de biofilme lingual, popularmente conhecida como “saburra”, que nada mais é do que aquela camada amarelada ou esbranquiçada que fica no final da língua.

Mas é claro que nenhuma das duas opções acima seria melhor do que procurar um especialista qualificado na área de Odontologia ou especificamente no tratamento da Halitose para realizar um diagnóstico correto sobre a condição. E, após o diagnóstico, o profissional poderá repassar um tratamento adequado, que pode envolver hábitos de higiene bucal, remédios caseiros ou até procedimentos cirúrgicos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali editora executiva de oliberal.com)