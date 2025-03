Março Lilás alerta sobre a prevenção do câncer de colo do útero no Pará

O mês de março é marcado pela campanha "Março Lilás", que busca conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. A doença é a quarta maior causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil e a principal entre aquelas com até 36 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Apesar da importância do rastreamento, os exames preventivos têm apresentado baixa procura no Pará nos últimos anos. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a realização do exame Papanicolau (PCCU) sofreu oscilações, principalmente devido à pandemia de Covid-19. Entre 2018 e 2019, houve um aumento no número de exames, mas em 2020 e 2021 os registros caíram drasticamente. Em 2022, os números voltaram a crescer, atingindo 247.838 exames, mas a cobertura ainda é considerada baixa.

Também chamado de câncer cervical, o câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). Em muitos casos, a infecção pode provocar alterações celulares que evoluem para o câncer, mas essas alterações podem ser detectadas precocemente por meio do exame preventivo (Papanicolau), aumentando significativamente as chances de cura.

Baixa procura por exames preventivos

Atualmente, o Pará registra apenas 33% da cobertura necessária para a faixa etária de 25 a 64 anos, quando o ideal seria atingir pelo menos 80%, conforme explica Patrícia Martins, coordenadora estadual de Atenção Oncológica da Sespa. "Com relação ao Papanicolau, a gente percebe que de 2018 a 2019 houve um crescimento, mas em 2020 e 2021, assim como em todo o Brasil, houve um decréscimo por conta da pandemia. Em 2022, começamos a crescer novamente, mas a procura ainda é baixa", afirmou.

Exames Papanicolau (PCCU) realizados no Pará 2018 203.593 2019 241.386 2020 125.764 2021 183.584 2022 247.838 2023 301.102 2024 289.072 2025 14.706

A coordenadora Patrícia Martins analisou a baixa procura dos exames preventivos. "O preventivo, que é o Papanicolau, é importante que seja feito pelas mulheres, principalmente aquelas com vida sexual ativa e, especialmente, na faixa etária de 25 a 64 anos. Esse é um indicador importante para que a gente consiga ampliar a prevenção e reduzir os casos da doença", afirmou.

"Muitas mulheres só buscam ajuda quando já apresentam algum sintoma, mas o ideal é agir antes", disse a coordenadora Patrícia Martins.

Ela também destacou a cultura de desvalorização dos exames preventivos e as barreiras psicossociais que dificultam a adesão ao exame citopatológico. "É uma questão de autocuidado da mulher, de conscientização sobre a importância da prevenção mesmo sem sintomas. Então, é muito importante, principalmente porque o câncer de colo do útero é uma doença silenciosa durante muitos anos", explicou.

Casos de câncer de colo do útero registrados no Pará 2018 735 2019 848 2020 737 2021 774 2022 940 2023 946 2024 817 2025 75

Vacina contra o HPV é essencial para prevenção

A coordenadora Patrícia Martins reforça a importância da vacinação contra o HPV e dos exames preventivos. “O câncer de colo de útero é praticamente 100% prevenível se for detectado e tratado a tempo. O principal fator de risco é a infecção pelo vírus do HPV. Por isso, a vacina contra o HPV, que é destinada a meninos e meninas de 9 a 19 anos, é importante para que a gente não tenha esse câncer daqui a 10 anos”, destacou.

Ela também explicou a necessidade de ampliar o acesso aos exames. "Os municípios precisam disponibilizar o Papanicolau em todas as unidades básicas de saúde, inclusive nos finais de semana e em horários estendidos, para que mais mulheres possam fazer esse preventivo. Além disso, é essencial promover ações itinerantes para atender mulheres que moram em áreas remotas, como zonas ribeirinhas e rurais. Muitas vezes, é difícil para elas virem até a cidade para fazer", destacou.

Atendimento no SUS

No Pará, os serviços de prevenção ao câncer são oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Caso um diagnóstico suspeito seja identificado, a paciente pode ser encaminhada para centros de referência ou policlínicas implantadas pelo governo do estado para a realização de exames e biópsias.

Para os casos que necessitam de tratamento, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza atendimento em diversas unidades hospitalares, incluindo o Hospital Ophir Loyola (HOL), Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), Hospital Regional de Castanhal (HRPC), Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e Hospital Regional de Tucuruí (HRT).

Campanha "Vem Te Cuidar"

Embora o mês de março seja o período de maior destaque para a campanha "Março Lilás", as ações de prevenção seguem ao longo do ano por meio da iniciativa "Vem Te Cuidar!". Promovida pela Sespa, a campanha busca conscientizar as mulheres sobre a importância do autocuidado e da realização de exames preventivos.

"Essa campanha está o tempo todo chamando a mulher para o autocuidado, para fazer os exames e garantir um diagnóstico precoce", destacou Patrícia Ramos. "Nosso objetivo é reduzir não só a incidência, mas também a mortalidade pelo câncer de colo do útero. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores são as chances de cura e menor o impacto do tratamento", completou.