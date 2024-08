Jovem passa por cirurgia no rosto após espremer espinha; veja o que aconteceu!

O jovem Lucas Lobato viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo onde mostra os momentos difíceis após espremer uma espinha interna e desenvolver um abscesso. O rapaz, estudante de medicina da UFMG, teve que ser submetido a uma pequena cirurgia no rosto devido à grande formação de pus em um dos lados do rosto.

"Dois dias se passaram e o inchaço só piorava", relatou o jovem. "Fui pro hospital [às] 4 horas da manhã, já desesperado, porque nada que eu fazia melhorava. Chegando lá, me pediram um tanto de exame e me colocaram em jejum, pois estava sob risco de cirurgia. O diagnóstico foi de abscesso e eu precisei de fazer uma mini cirurgia", escreveu Lucas no vídeo.

Lucas ainda mostra que seu rosto ficou bastante inchado, e precisou que fosse aberto um pequeno buraco na região da mandíbula. "Eu precisava drenar o pus pelo buraco que foi aberto na cirurgia. Ficou um buraco, mas foi desinchando aos poucos". O jovem mostra o resultado da cirurgia após uma semana, com o rosto menos inchado, e três semanas depois, com a bochecha já uniforme. "Lição: não cutuquem o rosto de vocês", aconselhou Lucas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)