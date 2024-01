Instituto vai atender pessoas para esclarecer causas de virose na Grande Belém

O Instituto Evandro Chagas (IEC), em parceria com as unidades de Urgência e Emergência da Região Metropolitana de Belém, informou neste sábado (27), que pessoas portadoras de Doença Diarreica Aguda (DDA), conhecida como "virose da mosca", iniciada há menos de cinco dias, podem ser atendidas na Unidade de Vigilância sindrômica (Soamu) para tentar esclarecer o diagnóstico da causa.

O órgão recomenda o comparecimento do paciente ao IEC já com uma coleta prévia de material de fezes em frasco coletor comum, comprado em farmácias, devidamente identificado com o nome e a idade.

A doença diarreica aguda é uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. Em alguns casos, há presença de muco e sangue.

Funcionamento

O Soamu funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, na rodovia BR- 316, km 07, S/N, bairro do levilândia, em Ananindeua.

Para qualquer informação, só entrar em contato através do número (91) 3214- 2063.