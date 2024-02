Fim do Carnaval: Como retomar a rotina após a folia? Veja

Hoje marca o encerramento do período prolongado de descanso para aqueles que puderam emendar o final de semana ao Carnaval. Agora, é o momento de preparar o corpo para retornar à rotina diária. Veja como voltar a normalidade após o Carnaval:

Atenção aos pés:

Depois de dias de samba e folia, os pés merecem atenção especial. Escolha um momento para relaxar, e faça um escalda-pés com água morna e sal grosso. Após, massageie suavemente a região e finalize com uma hidratação.

Sono:

Dormir é uma das atividades fisiológicas mais importantes, principalmente se o assunto for recarregar baterias. Quem dormiu pouco por causa das festas do Carnaval ou quem aproveitou o período para pôr o sono em dia deve voltar a seguir horários mais rígidos para dormir com, pelo menos, 6 a 8 horas por dia em um ambiente tranquilo, com ausência de ruídos, com temperatura agradável e sem iluminação.

Atividade física:

Depois de descansar o corpo, retome a atividade física. A prática regular estimula a sensação de bem-estar e prazer, essenciais para tornar a volta ao trabalho mais empolgante.

Alimentação saudável:

Comeu demais? Bebeu todas? Manter a rotina alimentar é realmente difícil em feriados e festas, mas agora a regra é reincorporar os hábitos saudáveis. Prefira os alimentos integrais, as carnes magras e brancas, e as frutas e os vegetais. Alimente-se de três em três horas e reforce a hidratação para abreviar a ressaca.

Hidrate-se

Sim, o carnaval já está quase acabando, mas é preciso continuar cuidando da hidratação. Por isso beba muita água, chás preto e verde, água de coco e sucos com baixo teor de açúcar.