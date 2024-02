Carnaval 2024: foliões têm programação variada para o feriado de hoje (13)

No feriado desta terça-feira (13), Belém e os distritos que fazem parte da capital oferecem uma extensa programação aos foliões que ficaram na cidade para aproveitar o Carnaval 2024. Desfiles de escolas de samba, festas e blocos carnavalescos integram a lista de eventos que acontecerão ao longo do dia, desde a manhã até o fim da noite de hoje.

VEJA MAIS

No Complexo Turístico do Ver-o-Rio, na avenida Marechal Hermes, o Circuito Mangueirosa segue, desde o último sábado (10), com diversas atrações. Nesta terça, dentro do bloco “Filhos de Glande”, a festa começa às 16 horas sob o comando do DJ Seu Edvaldo e, logo depois, continua com show de Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú e Iara Mê.

Em seguida, o DJ retorna e a programação encerra às 19h com Orquestra Aerofônica, Joelma Kláudia, Zara e Jheni Cohen. No Distrito de Outeiro, na Ilha de Caratateua, acontece, às 19 horas, a festa com o Bloco Carnavalesco "Grêmio Recreativo Cultural Arco-Íris” e o desfile das Escolas de Samba, com a disputa marcada para ocorrer na Rua do Estacionamento, conhecido como Pistão D’Água Boa.

Em Icoaraci, o “Carnaval de Todas as Cores” é um dos mais aguardados pela população da capital. Com uma extensa festa programada para esta terça, o distrito receberá, entre 16h a 00h, as atrações Thiago Costa, Vem Pro Rolê, Miro Marks, Victoria Pinheiro e Gaby Amarantos. Além dos cantores no trio, a festa conta 15 blocos e ritmos para todos os públicos, desde tecnobrega a samba, até marchinhas e funks, na rua Quinze de Agosto, no bairro do Cruzeiro.

No distrito de Mosqueiro, a partir das 17h, o bairro Carananduba será palco para o desfile dos blocos da cidade, com saída na rua Barão do Rio Branco. No mesmo horário, o público pode conferir o desfile de outros blocos, além de música ao vivo, que se estende até às 00h. Ainda em Mosqueiro, tem atrações musicais e desfile no Corredor da Folia, com concentração nas ruas Getúlio Vargas e Nossa Senhora do Ó.

Em Ananindeua, a festa será ao som de tecnobrega a partir das 18 horas, no estacionamento do antigo Abacatão. A noite fica sob o comando da aparelhagem Rubi Light, com participação especial do DJ Gigio Boy. Na avenida Fernando Guilhon, em Marituba, serão quatro atrações confirmadas para hoje: às 20h30, a festa inicia com Steve da Pegada, 22h10 Jonas Esticado, 23h50 a banda Mizerê assume o comando e 1h30 a cantora Manu Bahtidão encerra a noite do “CarnaMarituba”.

Para quem preferir aproveitar o Carnaval fora da folia, há ainda os museus e memoriais da cidade, que têm horário de funcionamento desde às 9 horas de hoje e encerram as atividades às 17 horas.

Confira a lista:

Museu do Encontro – Forte do Presépio

Museu de Gemas – Espaço São José Liberto

Memorial Amazônico da Navegação – Mangal das Garças

Museu do Estado do Pará – Galeria Parreiras e Capela

Parque Cemitério Soledade

Museu da Imagem e do Som – Centro Cultural Palacete Faciola

Museu do Círio – R. Padre Champagnat

Museu de Arte Sacra – Igreja Santo Alexandre

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Memorial Verônica Tembé – Parque do Utinga

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)