Febre maculosa: soldado de 18 anos morre em Campinas; vítima é a segunda em um mês no município

A cidade de Campinas, no estado de São Paulo, confirmou nesta quarta-feira (2) mais um caso de febre maculosa, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por carrapatos. Dessa vez, a vítima foi um soldado de 18 anos que cumpria serviço militar obrigatório no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Além dele, um homem de 46 anos também morreu em 9 de julho pela mesma doença. Por outro lado, uma mulher de 49 anos que havia contraído a doença conseguiu se recuperar.

O surto da doença teve origem na Fazenda Santa Margarida, onde quatro pessoas já haviam morrido em junho. Contudo, as novas vítimas não tiveram a confirmação de que contraíram a doença na mesma fazenda.

O soldado Jonatas Nascimento Conceição foi internado no Hospital Militar da Área de São Paulo, na capital paulista, na noite de 26 de julho, mas veio a óbito dois dias depois. O local provável de infecção foi identificado como a Fazenda Chapadão, que pertence ao Exército.

O Comando Militar do Sudeste divulgou uma nota na última terça-feira (1º), informando que o soldado chegou ao hospital apresentando dor e febre, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o caso. Diversos exames foram realizados, incluindo radiológicos, clínicos, sorologia e coleta de líquor, e o paciente foi medicado com antibióticos. No dia seguinte, ele apresentou disfunção hepática, renal e cardiológica, levando à morte no dia 28.

Nesta quarta-feira, o Comando confirmou que a febre maculosa foi a causa da morte do soldado, expressou solidariedade aos familiares e amigos e revelou que outros militares estão sob suspeita da doença, mas sem gravidade.

Em resposta à situação, as organizações militares de Campinas estão adotando medidas proativas e preventivas no combate à febre maculosa. Foram feitas aquisições de repelentes à base de acaricida, antibióticos para prevenção e tratamento da doença, repelentes em gel e para uso em uniformes, além de carrapaticidas. Distribuição de repelente em gel também está sendo realizada.

A prefeitura continua investigando o provável local de infecção do homem de 46 anos que morreu em 9 de julho.

Como é a transmissão e os sintomas da febre maculosa

A febre maculosa é transmitida por carrapatos, não sendo uma doença de transmissão direta de pessoa para pessoa. Seus sintomas podem ser confundidos com outras doenças que causam febre alta. Entre os principais sinais da doença estão:

febre,

dor de cabeça intensa,

náuseas e vômitos,

diarreia,

dor muscular constante,

inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés,

gangrena nos dedos e orelhas,

paralisia dos membros que começa nas pernas e pode chegar aos pulmões, causando parada respiratória.

Como se prevenir da febre maculosa

Para prevenção da febre maculosa, é recomendado o uso de roupas claras, calças compridas e o exame cuidadoso para remoção imediata de carrapatos do corpo caso tenha passado por áreas de risco.