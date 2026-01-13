Faz mal se exercitar na chuva? Especialista diz se há riscos dessa prática para a saúde

Com a continuidade do inverno amazônico em Belém, as tardes e noites ficam mais chuvosas e as frequentes chuvas podem trazer diversos problemas à cidade, como alagamentos por algumas ruas e avenidas. Com tanta preocupação, as pessoas que costumam se exercitar neste período ficam na dúvida: será que faz mal se exercitar quando está chovendo? Saiba mais sobre a prática de exercícios na chuva.

A resposta direta para a questão é: não! A não ser que a pessoa esteja ao ar livre e exposta ao risco de raios. “Se for o único horário que você pode fazer exercício, não há maiores problemas, desde que não estejam acontecendo relâmpagos e trovões e que a área não seja escorregadia, com risco de quedas”, explicou o médico Fabrício Buzatto, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) ao blog da Netshoes.

Ao contrário, praticar exercícios físicos na chuva pode até ser mais prazeroso para aqueles que sentem muito calor e param o treino na metade por conta das altas temperaturas. Além disso, é errado também dizer que se exercitar nessas condições de temperatura mais baixa pode causar uma queda na imunidade. As gotículas de chuva por si só não possuem esse poder sobre a saúde do corpo.

“Alguns trabalhos têm demonstrado até o contrário. Com a chuva, o corpo fica um pouco mais frio e você consegue um melhor controle da temperatura. Nessas condições, as células de defesa trabalham melhor”, finalizou o médico Fabrício Buzatto.

Veja dicas para fazer exercício na chuva com segurança:

Antes de iniciar o exercício, tenha certeza que o piso é adequado ;

; Utilize um tênis com solado bom parar não escorregar no chão;

no chão; Não fique muito tempo com a roupa molhada do treino;

do treino; Leve toalha e roupa para se trocar logo após o exercício.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)