Saúde

Faz mal se exercitar na chuva? Especialista diz se há riscos dessa prática para a saúde

Com o inverno amazônico na capital paraense, as pessoas costumam encontrar dificuldade para praticar exercícios físicos no período das tardes e noites

Victoria Rodrigues
fonte

O exercício físico na chuva não faz mal para a saúde. (Foto: Reprodução/ Taís Paranhos)

Com a continuidade do inverno amazônico em Belém, as tardes e noites ficam mais chuvosas e as frequentes chuvas podem trazer diversos problemas à cidade, como alagamentos por algumas ruas e avenidas. Com tanta preocupação, as pessoas que costumam se exercitar neste período ficam na dúvida: será que faz mal se exercitar quando está chovendo? Saiba mais sobre a prática de exercícios na chuva.

A resposta direta para a questão é: não! A não ser que a pessoa esteja ao ar livre e exposta ao risco de raios. “Se for o único horário que você pode fazer exercício, não há maiores problemas, desde que não estejam acontecendo relâmpagos e trovões e que a área não seja escorregadia, com risco de quedas”, explicou o médico Fabrício Buzatto, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) ao blog da Netshoes.

Ao contrário, praticar exercícios físicos na chuva pode até ser mais prazeroso para aqueles que sentem muito calor e param o treino na metade por conta das altas temperaturas. Além disso, é errado também dizer que se exercitar nessas condições de temperatura mais baixa pode causar uma queda na imunidade. As gotículas de chuva por si só não possuem esse poder sobre a saúde do corpo.

“Alguns trabalhos têm demonstrado até o contrário. Com a chuva, o corpo fica um pouco mais frio e você consegue um melhor controle da temperatura. Nessas condições, as células de defesa trabalham melhor”, finalizou o médico Fabrício Buzatto.

Veja dicas para fazer exercício na chuva com segurança:

  • Antes de iniciar o exercício, tenha certeza que o piso é adequado;
  • Utilize um tênis com solado bom parar não escorregar no chão;
  • Não fique muito tempo com a roupa molhada do treino;
  • Leve toalha e roupa para se trocar logo após o exercício.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

