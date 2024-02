Estresse associado ao dinheiro pode prejudicar mais a saúde do que luto e divórcio, diz pesquisa

Um estudo realizado pela Universidade de Londres, em parceria com a Kings College, mostra que há 60% mais chances de uma pessoa desenvolver problemas de saúde quando sofre do “estresse financeiro” do que o causado pelo luto ou divórcio.

Durante quatro anos, cientistas acompanharam mais de 4 mil pessoas com idade superior a 50 anos, analisando os níveis dos hormônios cortisol, associado ao estresse, e IGF-1, relacionado ao crescimento de insulina. Os participantes cuja principal fonte de estresse estava relacionada a questões financeiras apresentaram maior propensão a desenvolver problemas de saúde.

“Isso pode ser uma pista interessante para nos dizer que esse pacientes tem mais risco de doença inflamatória e a inflamação a gente sabe que tá na Gênese de muita doença resistência à insulina também na Gênese de muitas doenças”, afirma Malebranche Berardo, neuroendoncrinologista da faculdade de medicina da USP.

No Brasil, oito em cada dez famílias enfrentam endividamento. Diante desse cenário, de acordo com o estudo britânico, pode surgir a possibilidade de um desafio de saúde pública nos próximos anos no país. O “estresse financeiro” está associado a riscos significativos de problemas de saúde, sendo as doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, destacadas entre os principais.

“A gente aguenta bastante estresse, desde que a gente repouse a noite. O problema é que esse estresse também mexe com o nosso sono, qualidade alimentar e nossa capacidade de exercício. A medida que a gente vai dormindo mal, vai engordando, faz menos exercício”, completa Berardo.