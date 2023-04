Veja 5 maneiras cientificamente comprovadas para reduzir o estresse

Se você está sofrendo de ansiedade ou estresse, provavelmente já experimentou algumas técnicas comuns, como exercício físico ou meditação. No entanto, quando se trata de interromper a resposta ao estresse no momento, essas técnicas podem levar tempo para apresentar resultados. Felizmente, existem algumas maneiras baseadas em estudos para acalmar sua mente rapidamente.

Confira cinco técnicas que podem ajudar contra o estresse

Tome um banho quente ou frio

Além de trazer benefícios fisiológicos, como a redução do cortisol e a liberação de endorfinas, a sensação de água atingindo sua pele pode trazer uma sensação de bem-estar e calma.

Passe alguns minutos perto da natureza

A pesquisa mostra que estar perto da natureza pode ser um elemento-chave para a saúde mental e física, reduzindo tanto a ansiedade quanto a depressão.

Pratique exercícios de respiração

A respiração pode acalmar a mente, e exercícios de respiração que envolvem uma exalação mais longa do que a inalação, como o "suspiro cíclico", podem ter um efeito maior no humor do que outros padrões de respiração.

Masque chiclete

A pesquisa mostra que mastigar chiclete pode reduzir a percepção do estresse e da ansiedade, tornando-se uma técnica simples para relaxar no momento.

Ouça música

A música pode ter efeitos psicológicos e fisiológicos, reduzindo os níveis de cortisol e a sensação subjetiva de ansiedade, além de aumentar as emoções positivas.

Experimente essas técnicas cientificamente comprovadas para interromper a resposta ao estresse e acalmar sua mente em momentos de ansiedade e estresse. Lembre-se de que, embora essas técnicas possam ajudar, é importante procurar ajuda profissional se estiver sofrendo de problemas de saúde mental graves.