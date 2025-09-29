Estômago alto: o que é, causas e como tratar de forma eficaz a sensação de 'barriga estufada'

Você já percebeu uma saliência na parte superior da barriga, logo acima do umbigo, mesmo sem ter ganhado peso? Esse estufamento pode ser o chamado estômago alto, uma condição comum que, embora não represente risco grave à saúde na maioria dos casos, pode causar desconforto físico e estético.

O estômago alto costuma gerar sintomas como sensação de inchaço, náuseas, queimação, excesso de gases e até dor abdominal. A boa notícia é que, na maioria dos casos, é possível tratar a condição com mudanças na alimentação, exercícios específicos ou, em casos mais severos, com cirurgia.

VEJA MAIS

O que é estômago alto?

O estômago alto é caracterizado pelo aumento de volume na parte superior do abdômen. Esse “estufamento” pode ser causado por diferentes fatores, como:

Acúmulo de gordura localizada;

Diástase abdominal (afastamento dos músculos retos do abdômen);

Frouxidão da parede muscular;

Excesso de gordura visceral (próxima aos órgãos);

Má alimentação;

Intolerâncias alimentares;

Alterações hormonais, como as que ocorrem na menopausa;

Em alguns casos, hérnias na região.

Segundo especialistas, a avaliação médica é fundamental para identificar a causa exata. Exames como ultrassonografia, tomografia da região abdominal e bioimpedância ajudam a definir o diagnóstico correto.

Como saber se é diástase?

A diástase abdominal é uma das causas mais frequentes do estômago alto, especialmente em mulheres que passaram por gestações ou que tiveram grandes oscilações de peso. O problema ocorre quando os músculos do abdômen se afastam, deixando a região central da barriga mais “saltada”.

Esse afastamento pode ser leve ou acentuado, e o tratamento varia conforme o grau. “Em casos leves, exercícios como o LPF (Low Pressure Fitness) ou os hipopressivos ajudam bastante. Já quando a separação dos músculos é maior, pode ser necessária uma cirurgia para correção”, explicam especialistas.

Como se livrar do estômago alto?

O tratamento depende da causa. Em casos em que o estômago alto é provocado por gordura visceral ou uma diástase leve, é possível melhorar o quadro com:

Dieta balanceada, com redução de alimentos inflamatórios e ultraprocessados;

Atividades físicas regulares;

Exercícios abdominais específicos, como os hipopressivos e o LPF, que fortalecem a musculatura interna;

Melhora da postura e reeducação alimentar.

Essas mudanças de estilo de vida ajudam a reduzir o volume abdominal e melhoram o tônus muscular da região.

Quando a cirurgia é indicada?

Quando os tratamentos convencionais não são suficientes, principalmente nos casos de diástase acentuada ou gordura localizada resistente, a intervenção cirúrgica pode ser a solução mais eficaz.

A cirurgia pode ser realizada de diferentes formas, como videolaparoscopia (procedimento minimamente invasivo), cirurgia robótica ou cirurgia tradicional, pela cicatriz de cesariana ou associada à abdominoplastia. Em alguns casos, pode haver associação com lipoaspiração da região para melhor resultado estético.

O tempo de recuperação e o resultado final costumam variar de 6 meses a 1 ano, segundo os especialistas.

É importante lembrar que o estômago alto, apesar de não ser uma condição grave, pode afetar a qualidade de vida e a autoestima. Por isso, o ideal é procurar um médico para avaliar a origem do problema e indicar o tratamento mais adequado.