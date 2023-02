Espironolactona: para que serve, como tomar, bula e efeitos colaterais

Por ser diurético e anti-hipertensivo, a espironolactona (Aldactone) é um medicamento indicado para tratar a pressão arterial elevada e também diminuir inchaços. Além disso, o fármaco trata a insuficiência cardíaca e é usado em casos de baixos níveis de potássio no sangue.

A espironolactona está na lista de medicamentos essenciais da OMS (Organização Mundial da Saúde). E está disponível para uso desde 1959. A seguir, veja as principais dúvidas sobre o medicamento e os possíveis efeitos colaterais.

Espironolactona: para que serve, como tomar e mais

O que é a espironolactona?

A espironolactona é um fármaco com atividade diurética e pertence à classe de medicamentos conhecidos como poupadores de potássio. Também é chamada de "pílula de água". Este medicamento impede que o organismo absorva muito sal e que os níveis de potássio fiquem muito baixos.

Como age?

A espironolactona age bloqueando os efeitos do hormônio aldosterona no corpo. Portanto, para entender o mecanismo de ação da espironolactona é preciso antes saber um pouco sobre os efeitos da aldosterona no organismo.

Efeitos da espironolactona

A espironolactona se liga aos receptores da aldosterona nos rins, ocupando esse espaço e impedindo que a aldosterona possa exercer seus efeitos.

Ao bloquear os efeitos da aldosterona, a espironolactona, a curto prazo, ajuda a reduzir a pressão arterial e a diminuir a quantidade de líquido retidos no corpo. Esse efeito costuma melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca, hipertensão e os edemas.

A longo prazo, a espironolactona também impede os efeitos danosos da aldosterona nos rins, vasos sanguíneos e coração.

A aldosterona também pode se ligar a receptores dos hormônios androgênicos (como a testosterona) e da progesterona, o que justifica alguns dos seus efeitos colaterais, conforme será explicado mais adiante.

Para que serve?

A espironolactona pode ser prescrita para qualquer situação clínica em que haja produção excessiva de aldosterona. As principais indicações são:

Hipertensão arterial, principalmente as de difícil controle e que exigem vários fármacos para controle.

Insuficiência cardíaca congestiva.

Cirrose hepática, principalmente nos pacientes com ascite.

Síndrome nefrótica.

Edema idiopático (inchaços no corpo sem causa definida)

Quadros que cursam com hipocalemia (baixa de potássio no sangue).

Diagnóstico e tratamento do hiperaldosteronismo primário.

Como tomar

A posologia da espironolactona depende da doença a ser tratada. Para adultos, a dose diária pode ser administrada em doses fracionadas ou em dose única.

Caso o paciente esqueça-se de tomar a espironolactona no horário estabelecido, deve fazê-lo assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário da próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida. Não se deve tomar dose duplicada para compensar a dose anterior esquecida.