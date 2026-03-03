Dor menstrual forte não é normal, reforçam ginecologistas no Março Amarelo

O mês de março marca a campanha Março Amarelo, dedicada à conscientização sobre a endometriose, doença que afeta milhões de mulheres em idade reprodutiva e ainda enfrenta diagnóstico tardio devido à desinformação e à normalização da dor menstrual intensa.

Segundo a ginecologista Dra. Lorena Castro, é preciso mudar a forma como a sociedade enxerga a cólica menstrual. “Muitas mulheres foram ensinadas que sentir dor forte durante a menstruação é algo normal. Mas dor incapacitante, que interfere na rotina, no trabalho ou nos estudos, não deve ser ignorada. Isso precisa ser investigado”, afirma.

A endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio, que reveste o interior do útero, cresce fora da cavidade uterina, podendo atingir ovários, trompas, intestino e bexiga. Entre os sintomas mais comuns estão cólica intensa, dor durante a relação sexual, dor pélvica crônica, alterações intestinais no período menstrual e dificuldade para engravidar.

Para a ginecologista Dra. Verena Butzke, o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. “Quando a mulher procura atendimento logo nos primeiros sinais, conseguimos controlar melhor a evolução da doença e preservar sua qualidade de vida. Informação é uma ferramenta fundamental nesse processo”, destaca.

O tratamento varia de acordo com cada caso e pode incluir acompanhamento clínico, uso de medicações hormonais e, em situações específicas, intervenção cirúrgica.

A campanha Março Amarelo reforça a importância de escutar o próprio corpo e buscar orientação médica diante de sintomas persistentes. Dor não deve ser normalizada. Cuidar da saúde é um ato de prevenção e qualidade de vida.