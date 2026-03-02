Capa Jornal Amazônia
Anvisa determina apreensão de palmitos e suspensão de melatonina irregular; saiba mais

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, 2, a apreensão de palmitos em conserva da marca Palmito Lemos e a suspensão da melatonina sublingual em gotas (sabor maracujá) da empresa Vita BE Cosméticos.

No primeiro caso, a decisão foi tomada após uma inspeção à sede da empresa responsável, a BR Indústria de Alimentos, localizada em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.

Durante a visita, realizada no dia 11 de fevereiro, foi constatado que a companhia funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção, segundo a Anvisa.

Com isso, foram proibidos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos da empresa.

No segundo caso, o suplemento alimentar da empresa Vita BE Cosméticos teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso suspensos.

A medida foi adotada após a agência identificar que o produto era fabricado com um ingrediente não avaliado quanto à segurança para uso sublingual. Além disso, a fiscalização constatou a veiculação de alegações não aprovadas pela Anvisa na propaganda, como regulação do sono e prevenção da insônia.

O Estadão procurou as duas empresas, mas não obteve resposta até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Palavras-chave

SAÚDE/ANVISA/APREENSÃO/PALMITO/MELATONIMA
Variedades
