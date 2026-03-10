Diabetes tipo 1: Anvisa aprova medicação que adia estágio 3 da doença

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma medicação que pode adiar a evolução do diabetes mellitus tipo 1 (DM1). O medicamento teplizumabe, comercializado com o nome Tzield, é o primeiro imunomodulador capaz de agir diretamente no desenvolvimento da doença. A substância, além de repor a insulina, é eficaz na alteração do o curso da hiperglicemia.

VEJA MAIS

O Tzield é desenvolvido pela Sanofi. A medicação é destinada a pacientes adultos e pediátricos, a partir de oito anos, que estejam no estágio 2 da DM1. Essa etapa é considerada pré-sintomática, pois o portador já possui autoanticorpos e alterações nos níveis glicêmicos, mas sem os sintomas clínicos — como fome e sede frequentes, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fadiga, fraqueza e alterações de humor.

A substância aprovada pela Anvida tem por objetivo retardar a evolução do diabetes tipo 1 para o estágio 3, no qual a hiperglicemia é evidente e há o diagnóstico clínico. A doença ocorre, principalmente, entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento, quando o DM1 é diagnosticado, é feito por meio de uso diário de insulina.

Entenda o que causa o diabetes mellitus tipo 1

O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica, hereditária e não transmissível que altera o nível de glicemia no sangue — provocando a hiperglicemia. Ele é causado pela destruição das células do pâncreas, chamadas de beta-pancreáticas, responsáveis por produzir e liberar a insulina no corpo. Sem a insulina naturalmente produzida pelo organismo, os níveis glicêmicos se elevam.

Qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2?

Enquanto o diabetes tipo 1 é crônico e hereditário, o diabetes tipo 2 é adquirido por falta de aproveitamento adequado da insulina produzida no corpo. A doença está ligada, diretamente, a outros fatores, como sobrepreso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentáres irregulares, de acordo com o Ministério da Saúde.

Sintomas do diabetes tipo 1

Fome e/ou sede frequentes

Vontade de urinar várias vezes ao dia

Perda de peso

Fraqueza

Fadiga

Alterações de humor

Náusea e vômito

Sintomas do diabetes tipo 2

Fome e/ou sede frequentes

Vontade de urinar várias vezes ao dia

Formigamentos nos pés e mãos

Infecções constantes na bexiga, rins e pele

Demora na cicatrização de feridas

Visão embaçada

O que fazer ao desconfiar de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2?

Ao suspeitar de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, é necessário buscar atendimento médico. Na medicina, o principal especialista no diagnóstico e tratamento da doença é o endocrinologista, responsável por cuidar de distúrbios hormonais.