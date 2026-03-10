Diabetes tipo 1: Anvisa aprova medicação que adia estágio 3 da doença
O medicamento, com nome comercial Tzield, é o primeiro imunomodulador que pode agir diretamente no desenvolvimento da hiperglicemia
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma medicação que pode adiar a evolução do diabetes mellitus tipo 1 (DM1). O medicamento teplizumabe, comercializado com o nome Tzield, é o primeiro imunomodulador capaz de agir diretamente no desenvolvimento da doença. A substância, além de repor a insulina, é eficaz na alteração do o curso da hiperglicemia.
O Tzield é desenvolvido pela Sanofi. A medicação é destinada a pacientes adultos e pediátricos, a partir de oito anos, que estejam no estágio 2 da DM1. Essa etapa é considerada pré-sintomática, pois o portador já possui autoanticorpos e alterações nos níveis glicêmicos, mas sem os sintomas clínicos — como fome e sede frequentes, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fadiga, fraqueza e alterações de humor.
A substância aprovada pela Anvida tem por objetivo retardar a evolução do diabetes tipo 1 para o estágio 3, no qual a hiperglicemia é evidente e há o diagnóstico clínico. A doença ocorre, principalmente, entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento, quando o DM1 é diagnosticado, é feito por meio de uso diário de insulina.
Entenda o que causa o diabetes mellitus tipo 1
O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica, hereditária e não transmissível que altera o nível de glicemia no sangue — provocando a hiperglicemia. Ele é causado pela destruição das células do pâncreas, chamadas de beta-pancreáticas, responsáveis por produzir e liberar a insulina no corpo. Sem a insulina naturalmente produzida pelo organismo, os níveis glicêmicos se elevam.
Qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2?
Enquanto o diabetes tipo 1 é crônico e hereditário, o diabetes tipo 2 é adquirido por falta de aproveitamento adequado da insulina produzida no corpo. A doença está ligada, diretamente, a outros fatores, como sobrepreso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentáres irregulares, de acordo com o Ministério da Saúde.
Sintomas do diabetes tipo 1
- Fome e/ou sede frequentes
- Vontade de urinar várias vezes ao dia
- Perda de peso
- Fraqueza
- Fadiga
- Alterações de humor
- Náusea e vômito
Sintomas do diabetes tipo 2
- Fome e/ou sede frequentes
- Vontade de urinar várias vezes ao dia
- Formigamentos nos pés e mãos
- Infecções constantes na bexiga, rins e pele
- Demora na cicatrização de feridas
- Visão embaçada
O que fazer ao desconfiar de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2?
Ao suspeitar de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, é necessário buscar atendimento médico. Na medicina, o principal especialista no diagnóstico e tratamento da doença é o endocrinologista, responsável por cuidar de distúrbios hormonais.
