O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Ozempic por menos de R$ 16? novo estudo aponta possível valor da versão genérica

A medicação, destinada ao tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, é desenvolvida pela Novo Nordisk

Lívia Ximenes
fonte

As canetas emagrecedoras genéricas devem chegar em breve ao Brasil (Foto: Freepik)

As versões genéricas de Ozempic e Wegovy, canetas de medicamentos utilizados para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, poderão ser comercializadas por menos de R$ 16. A estimativa, conforme um novo estudo, é que as medicações da Novo Nordisk custem cerca de US$ 3 mensalmente — na cotação atual, o valor é equivalente a R$ 15,82. Normalmente, o valor mensal do Ozempic no Brasil pode chegar a RS 1.299,70, enquanto o Wegovy alcança até R$ 2.504,02.

De acordo com a pesquisa feita pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido, o princípio ativo dos remédios — semaglutida injetável — poderia variar de US$ 28 a US$ 140 por ano, o equivalente a uma quantia entre R$ 147,62 e R$ 738,12. Os genéricos de Ozempic e Wegovy devem ser comercializados em mercados da Índia, China, Canadá e Brasil ainda em 2026, devido ao fim da patente. Analistas acreditam que o custo mensal em determinados países deve ser reduzido em até US$ 15, cerca de R$ 80.

Para o pesquisador sênior da Universidade de Liverpool, Andrew Hill, o valor abaixo do comum permite uma escala maior de tratamento. “O preço baixo dá aos países a perspectiva de tratar toda a sua população”, afirma. A principal razão que leva à queda do custo é o fim da patente da semaglutida, que ocorre no Brasil no dia 20 de março. A partir dessa data, outras farmacêuticas poderão criar as próprias versões dos medicamentos.

Para segurança da população, os remédios deverão, seguindo a regra, passar por aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme análise, serão avaliados os dados de qualidade, segurança e eficácia, comprovando a veracidade e equivalência da substância. O Ministério da Saúde, no final de 2025, solicitou à Anvisa prioridade às versões desenvolvidas em território nacional.

Palavras-chave

ozempic genérico

Wegovy

canetas emagrecedoras

canetas emagrecedoras genéricas
Saúde
