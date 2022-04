Dia do Beijo: herpes pega? Veja como evitar a transmissão da doença

O Dia Internacional do Beijo é celebrado nesta quarta-feira (13) e é um importante momento para a demonstração de carinho, mas também os cuidados acerca da saúde bucal e a transmissão de doenças são reforçados.

Através do beijo e da saliva, diversas doenças podem ser transmitidas, entre elas estão: Mononucleose infecciosa, popularmente conhecida como doença do beijo; Catapora; Caxumba; Candidíase; Sífilis; Gripe e resfriados; Covid-19 e a principal, a Herpes Labial.

Essa doença ganhou grande repercussão quando o participante do Big Brother Brasil (BBB 22), Eliezer, beijou diversas participantes do reality, mesmo estando com Herpes labial manifestada. Mas afinal, pode beijar com Herpes? Saiba mais:

O que é Herpes?

Causada pelo vírus Herpes simplex do tipo 1, quando manifestada, pode provocar o surgimento de diversas bolhas ou feridas nos lábios, causando formigamento, dor e coceira.

Como posso pegar Herpes?

Considerada altamente contagiosa, a doença pode ser adquirida por meio do contato direto, como beijo, ou pela utilização de objetos compartilhados, como copos, talheres e toalhas.

Herpes é uma doença grave?

Fique tranquilo, qualquer indivíduo, de todas as idades, está sujeito ao contágio. O vírus é bastante popular no mundo e cerca de 3,7 bilhões de pessoas com menos de 50 anos já tiveram a infecção, segundo um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde em 2016.

O que pode ocasionar a Herpes?

A Herpes labial costuma ficar adormecida no corpo e se pode manifestar quando existe um quadro de baixa imunidade. Outros motivos são:

Pequenas infecções, como gripe ou resfriado;

Períodos de intenso estresse;

Presença de doenças do sistema imunológico, como Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ou lúpus;

Tratamento com antibióticos;

Exposição excessiva ao sol.

Posso beijar quando estiver com Herpes manifestada?

Não. Evite beijar quando estiver com a doença manifestada e aguarde até a cicatrização total. Você também precisa seguir algumas recomendações, como:

Não furar as bolhas;

Não aplicar nada no local, nem gelo ou calor, sem orientação médica;

Como se proteger da Herpes labial?

Evite passar batom emprestado;

Não coma ou prove comida de outras pessoas, como picolé, pirulito ou sorvete;

Evite usar sabonetes em espaços públicos;

Manter a higienização;

Separe seus talheres, copos e higienize bem as mãos antes de fazer seus afazeres;

