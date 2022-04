Dia do Beijo: Saiba o que é a doença do beijo e como se prevenir

Comemorado anualmente no dia 13 de abril, o Dia do Beijo celebra a história de um jovem chamado Enrique Porchelo, conhecido por roubar vários beijos das mulheres do seu vilarejo. Certo dia, cansado da situação, um padre resolveu oferecer um saco de moedas para aquela mulher que nunca foi beijada pelo homem e escondeu o tesouro na Itália, no dia 13 de abril de 1882. Reza a lenda que a fortuna nunca foi encontrada.

Outras narrativas também são apontadas acerca do tema e o ato de beijar pode ter diferentes significados ao redor no mundo. No Brasil, por exemplo, o beijo representa algum tipo de afeto ou respeito ao outro, seja ele na boca, na bochecha, na mão, na testa ou em outra parte do corpo, o que torna a ação comum durante a vivência em sociedade. Apesar de aparentemente inofensivo, o ato pode ser um verdadeiro agente transmissor de doenças, pois 250 mil bactérias podem ser transmitidas durante o beijo. Pensando nisso, o oliberal.com listou as doenças que um beijo pode transmitir e como se prevenir, confira.

Quais são as doenças que podem ser transmitidas durante o beijo?

Dentre as principais doenças que podem ser transmitidas pelo beijo ou pela saliva estão: herpes, gripe, resfriado, catapora, caxumba, covid-19, sífilis, sapinho e a mononucleose, conhecida como a doença do beijo.

Quais são os principais sintomas da doença do beijo?

A doença do beijo é causada pelo vírus Epstein-Barr, que se aloja na região da amígdala, e pode trazer sintomas como dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular, presença de ínguas e febre.

Como prevenir a doença do beijo?

A higiene bucal correta é uma das melhores alternativas de prevenção, acompanhada do uso frequente do fio dental e da higiene da língua e da gengiva. Outra medida é a troca da escova de dente periodicamente e a ida ao dentista. Também é necessário ficar atento a possíveis lesões ou alterações na boca e procurar um profissional qualificado para receber um diagnóstico correto caso essa presença seja constatada.

Quais são os benefícios do beijo para a saúde?

Um beijo pode trazer vários benefícios para a saúde incluindo o movimento de 29 músculos; queima de 12 a 18 calorias; a prevenção de problemas cardiovasculares, pois melhora a oxigenação do sangue e a sensação de felicidade, devido a liberação de dopamina, serotonina e ocitocina. Sendo assim, com os cuidados necessários, o ato pode continuar sendo uma das melhores demonstrações de afeto.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)