Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Cuidado! Veja a lista de remédios que não devem ser tomados antes de dirigir e quais os riscos

OMS e médicos do trânsito reforçam riscos de uso de antidepressivos, ansiolíticos e antialérgicos na condução de veículos

Riulen Ropan
fonte

O uso de certos medicamentos pode comprometer seriamente a capacidade de dirigir com segurança, aumentando o risco de acidentes. (Foto: jcomp / Freepik)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem emitido alertas sobre o aumento global dos transtornos mentais, como ansiedade e depressão, e o consequente avanço da automedicação, uma prática cada vez mais comum, inclusive no Brasil. O que muitos motoristas desconhecem é que o uso de certos medicamentos pode comprometer seriamente a capacidade de dirigir com segurança, aumentando o risco de acidentes.

O tema foi debatido durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em Salvador (BA), de 25 a 28 de setembro deste ano. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Adriano Isabella, a entidade lançou uma diretriz listando e classificando os medicamentos que afetam o desempenho ao volante.

 “O ato de dirigir é um ato complexo e envolve exatamente a coordenação dos sentidos humanos", disse, ao citar a capacidade de cognição e a função motora do condutor. O uso de determinados medicamentos aumenta e muito o risco de sinistros indesejáveis no trânsito”, alertou Isabella.

VEJA MAIS

image Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia
O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

image Acidente de trânsito termina com morte de motociclista e duas pessoas feridas em Parauapebas
As circunstâncias do sinistro, que ocorreu por volta das 3h30 deste sábado (4/10), não foram divulgadas

image Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém
O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

Fatores que agravam o risco

De acordo com o especialista, os efeitos variam conforme idade, peso, dose, horário de ingestão, metabolismo individual e até o consumo simultâneo de álcool. Esses fatores podem potencializar reações como sonolência, perda de reflexos, lentidão e prejuízos cognitivos — condições que tornam o motorista mais propenso a acidentes.

Medicamentos que comprometem a direção

Analgésicos

  • Ácido acetilsalicílico e paracetamol: não apresentaram efeitos relevantes sobre a capacidade de condução.
  • Opióides: aumentam até oito vezes o risco de ferimentos graves e cinco vezes o risco de morte em sinistros de trânsito.

Relaxantes musculares

  • Carisoprodol: causa sedação, lentidão de raciocínio e falha de atenção, principalmente na primeira semana de uso.
  • Ciclobenzaprina: provoca sonolência, visão turva, desequilíbrio e confusão mental, comprometendo a segurança ao volante.

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos

  • Benzodiazepínicos: aumentam significativamente o risco de acidentes; cerca de 2% dos adultos brasileiros usam esse tipo de medicação.
  • Buspirona: não altera o desempenho do motorista.
  • Hipnóticos Z (como zolpidem): há evidências consistentes de prejuízo à condução segura.

Antidepressivos

  • Tricíclicos: especialmente em idosos, elevam o risco de sinistros; doses noturnas podem causar efeitos semelhantes aos do álcool.
  • Inibidores seletivos de serotonina (ISRS): geralmente bem tolerados.
  • Trazodona: causa sonolência, sedação, perda de memória e lentidão cognitiva, afetando a direção.

Antialérgicos

  • Primeira geração (difenidramina, triprolidina, clemastina): reduzem significativamente o desempenho ao dirigir.
  • Segunda geração (cetirizina, loratadina): podem afetar a condução de forma variável.
  • Terceira geração (fexofenadina, desloratadina): não comprometem a habilidade de dirigir.

Antipsicóticos

A maioria possui efeito sedativo, afetando diretamente as habilidades cognitivas e motoras necessárias para dirigir.

Canabinóides medicinais

Produtos à base de cannabis com THC têm efeitos psicoativos que prejudicam coordenação motora, cognição e visão, podendo persistir por várias horas após o uso.

Automedicação e direção: uma combinação perigosa

A Abramet reforça que a automedicação é um risco para a segurança no trânsito. Mesmo medicamentos de uso cotidiano, como antialérgicos ou relaxantes musculares, podem causar efeitos colaterais capazes de comprometer reflexos e atenção.

Antes de dirigir, o ideal é consultar um médico ou farmacêutico e ler atentamente a bula, verificando se o medicamento afeta a capacidade de condução.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

medicamentos

REMÉDIOS

dirigir

riscos para quem dirigi
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda