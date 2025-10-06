Cuidado! Veja a lista de remédios que não devem ser tomados antes de dirigir e quais os riscos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem emitido alertas sobre o aumento global dos transtornos mentais, como ansiedade e depressão, e o consequente avanço da automedicação, uma prática cada vez mais comum, inclusive no Brasil. O que muitos motoristas desconhecem é que o uso de certos medicamentos pode comprometer seriamente a capacidade de dirigir com segurança, aumentando o risco de acidentes.

O tema foi debatido durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em Salvador (BA), de 25 a 28 de setembro deste ano. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Adriano Isabella, a entidade lançou uma diretriz listando e classificando os medicamentos que afetam o desempenho ao volante.

“O ato de dirigir é um ato complexo e envolve exatamente a coordenação dos sentidos humanos", disse, ao citar a capacidade de cognição e a função motora do condutor. O uso de determinados medicamentos aumenta e muito o risco de sinistros indesejáveis no trânsito”, alertou Isabella.

VEJA MAIS

Fatores que agravam o risco

De acordo com o especialista, os efeitos variam conforme idade, peso, dose, horário de ingestão, metabolismo individual e até o consumo simultâneo de álcool. Esses fatores podem potencializar reações como sonolência, perda de reflexos, lentidão e prejuízos cognitivos — condições que tornam o motorista mais propenso a acidentes.

Medicamentos que comprometem a direção

Analgésicos

Ácido acetilsalicílico e paracetamol : não apresentaram efeitos relevantes sobre a capacidade de condução.

: não apresentaram efeitos relevantes sobre a capacidade de condução. Opióides: aumentam até oito vezes o risco de ferimentos graves e cinco vezes o risco de morte em sinistros de trânsito.

Relaxantes musculares

Carisoprodol : causa sedação, lentidão de raciocínio e falha de atenção, principalmente na primeira semana de uso.

: causa sedação, lentidão de raciocínio e falha de atenção, principalmente na primeira semana de uso. Ciclobenzaprina: provoca sonolência, visão turva, desequilíbrio e confusão mental, comprometendo a segurança ao volante.

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos

Benzodiazepínicos : aumentam significativamente o risco de acidentes; cerca de 2% dos adultos brasileiros usam esse tipo de medicação.

: aumentam significativamente o risco de acidentes; cerca de 2% dos adultos brasileiros usam esse tipo de medicação. Buspirona : não altera o desempenho do motorista.

: não altera o desempenho do motorista. Hipnóticos Z (como zolpidem): há evidências consistentes de prejuízo à condução segura.

Antidepressivos

Tricíclicos : especialmente em idosos, elevam o risco de sinistros; doses noturnas podem causar efeitos semelhantes aos do álcool.

: especialmente em idosos, elevam o risco de sinistros; doses noturnas podem causar efeitos semelhantes aos do álcool. Inibidores seletivos de serotonina (ISRS) : geralmente bem tolerados.

: geralmente bem tolerados. Trazodona: causa sonolência, sedação, perda de memória e lentidão cognitiva, afetando a direção.

Antialérgicos

Primeira geração (difenidramina, triprolidina, clemastina) : reduzem significativamente o desempenho ao dirigir.

: reduzem significativamente o desempenho ao dirigir. Segunda geração (cetirizina, loratadina) : podem afetar a condução de forma variável.

: podem afetar a condução de forma variável. Terceira geração (fexofenadina, desloratadina): não comprometem a habilidade de dirigir.

Antipsicóticos

A maioria possui efeito sedativo, afetando diretamente as habilidades cognitivas e motoras necessárias para dirigir.

Canabinóides medicinais

Produtos à base de cannabis com THC têm efeitos psicoativos que prejudicam coordenação motora, cognição e visão, podendo persistir por várias horas após o uso.

Automedicação e direção: uma combinação perigosa

A Abramet reforça que a automedicação é um risco para a segurança no trânsito. Mesmo medicamentos de uso cotidiano, como antialérgicos ou relaxantes musculares, podem causar efeitos colaterais capazes de comprometer reflexos e atenção.

Antes de dirigir, o ideal é consultar um médico ou farmacêutico e ler atentamente a bula, verificando se o medicamento afeta a capacidade de condução.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)