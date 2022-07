Confira 6 dicas de alimentos para consumir e manter o peso

Muitas pessoas acreditam que para não engordar, é necessário comer pouco ou deixar de ingerir alguma das refeições normalmente consumidas durante a rotina. Em entrevista ao portal TuaSaúde, a nutricionista Tatiana Zanin mostra que, na verdade, é possível comer de forma saudável e saciar a fome, desde que os alimentos escolhidos sejam leves, como grelhados e sopas. Além destas opções para as refeições principais, como almoço e jantar, é essencial incluir ao menos uma porção de verduras e legumes para complementar o prato.

A nutricionista Tatiana Zanin preparou uma lista com opções de alimentos para compor seu prato. Saiba como consumir alimentos saudáveis, montar suas refeições e saciar sua fome. Confira:

O que deve compor as refeições principais?

As refeições principais devem conter as seguintes opções de alimentos:

Proteínas que possuem pouca gordura , como peixes, frango, tofu;

Cereais integrais , como arroz integral, macarrão integral, quinoa

Leguminosas , como feijão, lentilha, grão de bico

Hortaliças , como alface, rúcula ou acelga

Um pouco de opções disponíveis de gorduras saudáveis , como azeite de oliva, sementes de abóbora, chia;

Legumes, como tomate, abóbora, pepino.

Prefira molhos naturais

É essencial priorizar molhos naturais e saudáveis como molho de tomate caseiro ou vinagrete. Estas opções são de baixo teor calórico. Evite usar molhos industrializados como maionese ou ketchup, pois irão elevar a quantidade calórica presente na sua refeição.

Qual a melhor bebida para consumir durante o dia a dia?

A melhor opção de bebida é a água, que ajuda a preencher o estômago e satisfaz o desejo de ingerir outras bebidas muito mais calóricas, como refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Outras opções saudáveis, além da água, são sucos e chás naturais, sem adição de açúcar.

Consuma sobremesas saudáveis

Escolha sempre as frutas frescas como uma opção para comer entre as refeições do almoço e jantar. As frutas fornecem vitaminas que irão ajudar na digestão e ajudarão o organismo a funcionar melhor.

Saiba como montar o café da manhã e os lanches

Acrescente em seu café da manhã alimentos saudáveis e nutritivos como as frutas ou iogurte natural com sementes, como a chia, que ajudam a diminuir o apetite. Para preparar um lanche ou fortalecer o café da manhã, você pode optar por uma crepioca de linhaça ou pão integral com queijos leves, como o branco.

Não exagere ao comer fora de casa

Se você, em alguma ocasião especial ou por algum imprevisto, precisar se alimentar fora da sua residência, priorize alimentos naturais a comidas prontas. A nutricionista separou algumas dicas para não exagerar no consumo:

Evitar as bordas de pizza recheadas, porque aumentam as calorias da pizza;

Evitar as opções de alimentos fritos, como batata frita ou empanados;

Evitar bebidas calóricas, como refrigerantes, vinho, cerveja;

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)