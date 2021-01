Boa alimentação aumenta imunidade de mães amamentando

A chegada do período de chuvas aumenta o risco de contágio por vírus, entre os quais o coronavírus.

Para evitar o contágio, é necessário manter uma alimentação saudável, evitar ao máximo os alimentos processados, dar prioridade às frutas, legumes, verduras, grãos, tubérculos, raízes.

É essencial também beber bastante água e adotar as medidas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscaras e lavagem das mãos.

Médica neonatologista, Liduína Rabelo trabalha há 25 anos na Santa Casa e recomenda alimentação bem balanceada, ou seja, com proteínas, lipídios, vitaminas e aminoácidos, para as mamães que estão amamentando.

Segundo ela, no período de chuvas é muito comum o aumento de casos de síndrome gripal, tanto em adultos quanto em crianças, por isso é tão importante que todos tenham uma boa alimentação.

“A alimentação é muito importante, pois é através dela que recebemos todos os nutrientes que vão agir no organismo aumentando nossa imunidade, principalmente neste período de chuvas em que vivemos uma pandemia, em que o próprio clima deixa nossa imunidade baixa”, ressalta a médica.

A nutricionista Lana Shaisi Oliveira Canuto explica que a manutenção e recuperação da saúde dos bebês internados na instituição dependem também da alimentação da mãe, por isso o serviço de nutrição da Santa Casa prioriza não só uma alimentação agradável ao paladar, mas principalmente que tenha os nutrientes que o corpo necessita.

“As mães que estão amamentando devem ter uma atenção maior com a alimentação, pois é através do leite materno que o bebê recebe gorduras, carboidratos e proteínas na medida exata para promover o crescimento saudável, além de ajudar a fortalecer a imunidade.”

Andrieli de Souza Lameiro, 27, mora no interior do Moju, no nordeste paraense, é mãe dos gêmeos Davi e Daniel, que nasceram prematuros e por isso estão internados na UTI neonatal da Santa Casa.

Ela conta que está há três meses acompanhando os filhos e sabe da importância de uma alimentação adequada à recuperação dos internados.

“As mães que acompanham os filhos precisam de uma alimentação específica por conta do leite que vai para os bebês. Aqui a alimentação é muito boa, vem carboidratos, salada, fruta e suco. É uma alimentação completa e caprichada, isso a gente não pode negar, até porque depois que a gente tira leite dá uma fome muito grande e ficamos esperando o almoço para repor as energias que a gente perdeu.”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta as mães a continuarem amamentando, pois não há comprovação de que o leite materno possa disseminar o coronavírus, porém, é importante utilizar máscaras durante o ato.

SERVIÇO

Para doar seu leite excedente basta ligar para 4009-2212/4009-2311/4009-0375, ou entrar em contato pelo WhatsApp (91-988996326), ou pelos e-mails https://santacasa.pa.gov.br/cadastro-banco-de-leite/ e projetobombeirosdavida@hotmail.com