Coletes de peso: conheça o acessório usado para fortalecer ossos e músculos em mulheres

Os coletes de peso, popularizados por especialistas como Mary Claire Haver e Andrew Huberman, estão se tornando aliados das mulheres de meia-idade nos Estados Unidos. Esse acessório simples, que adiciona carga extra ao corpo durante atividades físicas, tem conquistado espaço por seus benefícios à saúde óssea, muscular e cardiovascular.

O que são coletes de peso?

Os coletes de peso são peças ajustáveis que aumentam a resistência durante exercícios. Eles podem ser usados em atividades como caminhadas e treinos de força, ajudando a fortalecer ossos, melhorar a postura e combater a perda de massa muscular.

Quais os benefícios dos coletes de peso para a saúde da mulher?

Fortalecimento dos ossos: Estudos mostram que o uso regular do acessório pode prevenir a osteoporose, especialmente em mulheres na pós-menopausa.

Melhora no equilíbrio e na postura: A carga extra ativa o core e aprimora a estabilidade.

Aumento da massa muscular: Ajuda a prevenir a sarcopenia, intensificando a ativação muscular.

Impacto cardiovascular: Eleva o esforço durante atividades, favorecendo a queima de calorias.

O que dizem os especialistas sobre os coletes de peso?

Pesquisas científicas reforçam os benefícios do acessório. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity revelou que mulheres pós-menopáusicas que usaram coletes de peso tiveram aumento na densidade óssea do quadril em 12 meses.

Apesar dos resultados promissores, o ortopedista Fernando Furlan, do Hospital das Clínicas da USP, alerta: “Não recomendo para mulheres com osteoporose ou problemas articulares, pois o peso pode prejudicar ainda mais essas condições. Cada caso deve ser avaliado individualmente”.

Quais os cuidados precisa ter ao usar coletes de peso?

Peso adequado: O colete deve pesar no máximo 10% do peso corporal.

Aumento gradual: Adicione peso aos poucos, respeitando os limites do corpo.

Conforto e segurança: Escolha modelos que distribuam o peso uniformemente e permitam mobilidade.

Incorporação à rotina

O acessório pode ser usado em caminhadas, treinos de força, e até mesmo em atividades de baixo impacto, como ioga ou pilates, trazendo versatilidade à prática de exercícios.

Os coletes de peso surgem como uma solução inovadora para mulheres que buscam longevidade e qualidade de vida, mas seu uso deve ser sempre orientado por profissionais para garantir segurança e eficácia.