Cientistas brasileiros desenvolvem tratamento contra o câncer a partir dos ipês; entenda

Cientistas brasileiros deram um passo importante na luta contra o câncer, utilizando uma das árvores mais famosas do Brasil: o ipê. O projeto, feito por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com outras instituições nacionais e internacionais, já obteve carta-patente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e promete um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para pacientes com câncer.

O projeto utiliza compostos sintetizados a partir de duas moléculas naturais: Lapachol e β-lapachona, encontradas no cerne dos ipês, conhecidos por suas flores que colorem cidades como Belém durante os meses de agosto. Essas moléculas são projetadas para atacar apenas as células cancerígenas, preservando as células saudáveis — um avanço significativo em comparação aos tratamentos atuais, que muitas vezes atacam ambas.

"Se os resultados forem promissores, será possível desenvolver um novo protótipo de fármaco para tratamento contra o câncer com menos efeitos colaterais para os pacientes", explicou a professora Cláudia do Ó Pessoa do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, uma das responsáveis pelo invento.

Estudos estão sendo desenvolvidos no Laboratório de Oncologia Experimental da UFC. (Foto: Viktor Braga/Universidade Federal do Ceará)

Segundo informações da Agência UFC, veículo de divulgação científica da Universidade, os primeiros testes foram realizados in vitro, ou seja, fora de organismos vivos. O próximo passo será testar os compostos em animais e, posteriormente, em seres humanos.

O foco inicial da pesquisa é direcionado ao combate dos cânceres de próstata, mama e ovário.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)