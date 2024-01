Chocolate amargo pode reduzir o risco de hipertensão, aponta estudo

Um estudo publicado na Nature Scientific Reports, aponta que comer chocolate amargo pode diminuir o risco de hipertensão essencial — caracterizada pelo aumento da pressão arterial sem causa específica. A condição também é conhecida como “hipertensão primária” e é o tipo mais comum de pressão alta.

A diminuição do risco de hipertensão essencial pode estar relacionada ao fato do cacau ser rico em flavonoides, compostos com ação antioxidante e que, consequentemente, contribui para a prevenção de doenças.

O intuito da pesquisa foi entender como o chocolate amargo pode ajudar a diminuir o risco de diversas doenças cardiovasculares. Para chegar a conclusão, os pesquisadores usaram dados de associação genômica disponíveis publicamente e analisaram a ingestão de chocolate amargo e o risco de diversas doenças cardiovasculares (como hipertensão arterial, doença coronariana, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, coágulos sanguíneos e infarto).

Os estudiosos concluíram que consumir chocolate amargo pode, sim, ajudar a diminuir o risco de hipertensão essencial. O estudo também encontrou uma possível relação entre a ingestão de chocolate amargo e um risco reduzido de tromboembolismo venoso, caracterizada pela formação de um coágulo sanguíneo na veia.