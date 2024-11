Chegada do ‘inverno amazônico’ traz alerta para importância da vacinação contra a gripe

O período chuvoso está chegando na capital paraense, e com ele vem o risco de doenças respiratórias virais, como as gripes causadas pelos vírus Influenza A e Influenza B. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) alerta para que a população dos grupos prioritários busquem garantir a imunização. A Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começou no dia 2 de setembro, foi prorrogada até o dia 29 de novembro e o Pará está com a cobertura vacinal de apenas 28,28%. A meta geral é vacinar 2,7 milhões de pessoas no Pará dos grupos prioritários, mas até agora apenas 667.689 doses foram aplicadas.

A Sespa informou que o Pará figura na 4ª posição entre os estados da região Norte, atrás dos estados do Tocantins, Amazonas e Amapá, que também estão com coberturas em torno de 30%. A secretaria também informou que Belém não está entre os dez municípios do Estado com maior cobertura vacinal. São eles: Brejo Grande do Araguaia (61,83%), Inhangapi (55,22%), Nova Timboteua (54,66%), Curuá (53,92%), Juruti (52,96%), Santarém Novo (50,40%), Igarapé-Açu (50,35%), Quatipuru (48,33%), Magalhães Barata (48,18%) e São Domingos do Capim (46,26%).

VEJA MAIS

Os dados foram apresentados pela coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, aos secretários municipais de Saúde, na reunião mensal da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada no dia 31 de outubro. CIB é o fórum que reúne gestores estaduais e municipais de Saúde.

Nova etapa da vacinação planeja aumentar cobertura vacinal e reduzir internações (Igor Mota / O Liberal)

A coordenadora orientou os secretários municipais de Saúde que realizem a busca ativa dos grupos prioritários em seus municípios para ampliar a cobertura vacinal até o fim da campanha. Segundo ela, a vacina ofertada pelo SUS combate três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e ajuda a proteger as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência e comorbidades . "Assim, a vacina reduz o adoecimento, as complicações e os óbitos principalmente nos grupos prioritários", explicou.

O que é gripe?

A gripe é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta e pode ser causada por diversos tipos de vírus. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga.

Quando há complicações, pode causar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Conforme os registros do Sistema on-line SIVEP-Gripe, neste ano de 2024 (até 04/11/24), foram notificados 181 casos de SRAG causados por Influenza, dos quais 21 casos evoluíram para óbito.

Esses dados demonstram o quanto é importante estar vacinado contra o vírus Influenza antes de o período chuvoso chegar, pois é nesse momento que as pessoas ficam em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas, o que facilita a proliferação das doenças respiratórias.

Outros grupos prioritários

No Pará, a campanha também é destinada aos trabalhadores de saúde, povos indígenas, professores, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, população privada de liberdade com mais de 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento, pessoas em situação de rua, quilombolas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

É importante lembrar que a população da região Norte está tendo a oportunidade de ser vacinada antes do inverno amazônico, isso foi uma reivindicação antiga dos secretários estaduais de Saúde da Amazônia, que foi, enfim, atendida pelo Ministério da Saúde, já que antes a vacina era ofertada quando já tinha passado o período chuvoso. Então, é hora de a população fazer a sua parte comparecendo aos postos de vacinação com sua caderneta de vacinação.

Medidas preventivas

Além da vacina, é importante que a população adote as seguintes medidas preventivas:

1. Cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após o uso;

2. Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;

3. Usar álcool em gel no caso de não haver disponibilidade de água e sabão;

4. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

5. Realizar a limpeza e desinfecção de ambientes;

6. Manter os ambientes ventilados;

7. Evitar aglomerações (comuns no período chuvoso), locais fechados e mal ventilados e contato próximo com pessoas doentes;

8. Usar máscara cirúrgica se estiver com síndrome gripal ou fizer parte dos grupos prioritários (imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

9. Manter hidratação e alimentação saudável.