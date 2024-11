Campanha de vacinação contra a gripe em Belém é ampliada para toda a população

A vacina contra a Influenza (vírus da gripe) foi ampliada para toda a população de Belém e começa neste sábado (9), para pessoas a partir dos 6 meses de idade. A distribuição do imunizante será realizada em 5 shopping-centers da capital: Bosque Grão-Pará, Boulevard, Pátio Belém, Castanheira e IT Center, das 10h às 18h. Durante a semana, estará disponível nas unidades básicas de saúde de todos os oito distritos da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A ampliação do público-alvo da campanha foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que reforçou o objetivo de aumentar a cobertura vacinal antes da chegada do período de chuvas intensas, conhecido como “inverno amazônico”, quando os casos de infecções respiratórias costumam aumentar. A campanha seguirá até o dia 29 de novembro.

Meta de vacinação

A Sesma estipulou a meta de vacinar 90% de cada público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o que equivale a 508.791 pessoas. No entanto, a adesão à campanha tem sido abaixo do esperado. Segundo a coordenação do Programa de Imunizações da Sesma, até o momento, foram aplicadas 102.106 doses, o que representa apenas 22,85% da cobertura vacinal prevista.

Segundo a enfermeira Cleise Soares, do programa de imunizações da Sesma, a importância da vacinação se dá pelo fato de ser a principal estratégia de proteção contra o vírus. Ela também destacou a necessidade de ampliar o acesso ao imunizante para toda população de Belém, especialmente com a aproximação do período chuvoso.

"A vacinação ampliada será fundamental para que, com a entrada no inverno amazônico, a população seja menos afetada. A imunização é nossa principal aliada, por isso faço um apelo à população de Belém: garanta essa proteção, que é essencial para a saúde coletiva. A Sesma intensificará as ações de vacinação, disponibilizando, além da vacinação dos postos de saúde, outros pontos estratégicos para facilitar o acesso ao imunizante, como os shoppings da cidade", informou a enfermeira Cleise.

Vacina Trivalente

Como o vírus da gripe sofre mutações constantes, é fundamental tomar a vacina todos os anos para garantir a proteção. A composição da vacina é atualizada anualmente, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O imunizante, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é trivalente e protege contra três tipos de vírus da gripe mais prevalentes no Brasil: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A vacina pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional de imunização.

De acordo com dados da Sesma, em 2023, foram registrados 106 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo H1N1. Em 2024, até o momento, foram registrados 130 casos de SRAG por H1N1.

Campanha prorrogada no Pará

A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 2 de setembro e estava prevista para ser concluída em 25 de outubro. Mas, devido à baixa cobertura vacinal, o Ministério da Saúde decidiu estender a campanha na Região Norte até o dia 29 de novembro. Diferentemente de outras regiões do Brasil, onde a vacinação ocorre entre os meses de abril e maio, a campanha em todo o Pará, incluindo a capital, será prolongada, proporcionando mais tempo para que a população se proteja antes da chegada do inverno amazônico.

Serviço

09/11 – Sábado, de 10h às 18h nos Shopping Grão Pará, Boulevard, Pátio Belém e Castanheira); e das 09h às 17h no IT Center.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

• Nas salas de vacinação das Unidades de Saúde de Belém, nos oito distritos da cidade.

Público-alvo: Toda a população a partir de seis meses de idade.