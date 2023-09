Brasil recebe primeiro exame de sangue que detecta o Alzheimer; veja como funciona

O Brasil recebe esta semana o exame americano PrecivityAD2, que permite a detecção precoce da doença de Alzheimer por meio de uma amostra simples de sangue. A iniciativa de disponibilizar o teste no mercado brasileiro é liderada pelo Grupo Fleury. Este procedimento, atualmente, tem um custo de R$ 3,6 mil e ainda não é coberto por planos de saúde.

A introdução de um exame de sangue para o diagnóstico desta doença é significativa, pois torna o processo mais acessível. Além disso, é consideravelmente mais econômico do que o PET amiloide, uma técnica de imagem que custa em torno de R$ 9 mil e é considerada o padrão-ouro para identificar o Alzheimer. Também é menos invasivo em comparação com o teste de líquor, que requer uma punção lombar com uma agulha para coletar líquido da medula espinhal e custa aproximadamente R$ 3,5 mil.

Como funciona o teste de alzheimer pela PrecivityAD2?

O teste de alzheimer PrecivityAD2 analisa proteínas relacionadas à doença de Alzheimer, como a beta-amiloide, tau e tau fosforilada, diretamente no plasma sanguíneo. O método utiliza uma técnica de espectrometria de massa mais recente, capaz de identificar mínimas variações nessas proteínas. O que o diferencia de outros exames de sangue disponíveis no Brasil é sua capacidade de detectar alterações na tau e tau fosforilada, além da beta-amiloide. Esses outros exames focam principalmente na beta-amiloide e, portanto, apenas indicam o risco de desenvolver a doença, não tendo capacidade diagnóstica.

É importante destacar que o PrecivityAD2 não é adequado para triagens de rotina, sendo indicado apenas para pacientes que já apresentem sinais e sintomas de declínio cognitivo.

Onde fazer o teste de alzheimer PrecivityAD2?

Atualmente, o exame PrecivityAD2 está disponível nas unidades da marca Fleury localizadas no estado de São Paulo, mas há planos de expansão para todas as unidades do grupo em breve. O teste deve ser solicitado por um médico, e os resultados são disponibilizados em aproximadamente 20 dias.

O PrecivityAD2 é comercializado pela C2N Diagnostics, uma startup ligada à Universidade de Washington, e foi desenvolvido por pesquisadores dessa mesma instituição. Embora já esteja disponível nos Estados Unidos desde agosto, a avaliação das amostras coletadas no Brasil é realizada nos Estados Unidos.

O diagnóstico da doença de Alzheimer é um processo complexo que requer avaliação médica detalhada. Embora o PrecivityAD2 seja uma adição valiosa, ele ainda não faz parte dos critérios diagnósticos convencionais e pode ser utilizado para complementar outras abordagens diagnósticas. A pesquisa contínua é essencial para aprimorar a precisão e a aplicabilidade desses testes em diferentes grupos étnicos.