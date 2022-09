Bebê chorando? Saiba quais podem ser os motivos e conheça dicas que podem ajudar

A chegada de um bebê na família pode trazer muitas felicidades, mas também preocupações. Nos primeiros meses de vida, as crianças só conseguem se comunicar por meio do choro e isso pode deixar diversos pais sem entender as razões e como ajudar. As informações do portal UOL.

O médico Ênio Luís Torricillas, pediatra do Hospital Santa Cruz, da Rede D'Or, explica que para compreender a causa do choro, é importante considerar a fase do bebê. Os motivos para as lágrimas variam conforme a idade e as causas também. "O choro do recém-nascido é, basicamente, uma adaptação à vida extrauterina. Temos que pensar que ele passou nove meses dentro da barriga da mãe e, agora, vive por um período de adaptações", afirma o especialista.

Quais motivos podem fazer um bebê chorar?

Para a pediatra do Hospital Santa Catarina, Juliana Okamoto, são inúmeras as causas para um recém-nascido chorar. Entre as possibilidades, a especialista listou:

Fome: Se o bebê foi alimentado há mais de 3 ou 4 horas, o choro pode ser de fome; Xixi ou cocô: Mesmo que tenha apenas urina na fralda, pode ocasionar assaduras e os bebês podem ficar incomodados; Sono: O choro de bebê pode ser um aviso de cansaço; Frio ou calor: É importante verificar se o bebê não está agasalhado demais ou suado; Agitação: O ambiente pode estar com muito barulho ou muitas luzes e causa incômodos; Colo: bebês precisam de aconchego e podem apenas querer colo, sem nenhum outro motivo. Cólica: Este problema costuma ocasionar uma distensão do abdômen. "É algo mais comum no fim do dia, que pode começar após três semanas de vida e durar até cerca de três meses", comenta a pediatra; Sair da rotina: ter um dia fora do habitual pode causar estresse e choro; Dor pontual: normalmente, quando o bebê sente algo doendo, o choro é agudo, repentino e inconsolável. "Se passou por todas as etapas anteriores e nada foi identificado, é melhor procurar ajuda de um pediatra para investigar", afirma Juliana; Saúde: Quando o bebê já está doente, o choro tende a ser manhoso e com gemência.

Sinais de alerta

Quando o choro ocorre fora da rotina, é necessário avaliar a frequência do episódio, explica o médico Ênio. "Além disso, quando o choro é vigoroso, o bebê esperneia e, depois, se mostra sem forças para chorar ou passa a agir diferente, é hora de consultar o pediatra", fala o especialista.

O pediatra também destaca que as respostas dos adultos aos choros devem corresponder a faixa etária do bebê. "Para o recém-nascido, os pais devem responder imediatamente. Se ele está com frio, tiramos a roupa; se está com fome, deve mamar. Assim, os adultos agem de imediato e, consequentemente, o choro já some", afirma o médico.

A recomendação muda para as crianças a partir de um ano. Quando não há motivos aparentes, podem esperar mais um pouco, pois pode se tratar apenas de bebê pedindo colo. "[...] se ele não recebe o que quer, se acomoda, entende que a mãe não pode naquele momento e vai desaprendendo essa 'chantagem' de chorar para conseguir o que quer", conclui o profissional.

