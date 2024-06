Após o sexo, é normal os homens dormirem? Entenda a reação do corpo e como lidar com ela

Você já presenciou seu parceiro indo dormir momentos após o sexo? Para alguns, isso pode ser algo frustrante. No entanto, é normal que homens sintam sono e adormeçam após transar, devido aspectos fisiológicos até neurológicos.

Segundo a sexóloga Claudia Petry, especialista em Educação para a Sexualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, a resposta sexual masculina envolve uma série de reações biológicas e hormonais que promovem o relaxamento e a sonolência após o orgasmo.

“Durante o orgasmo, o corpo masculino libera hormônios como a prolactina, que está associada à sensação de satisfação e ao ciclo de sono, e a oxitocina e vasopressina, que promovem a ligação emocional e o relaxamento. Além disso, há uma redução nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar”, explica a sexóloga.

Segundo a sexóloga Selina Nguyen, ao The New York Post, os corpos, que estavam agitados, desaceleram, e isso acaba estimulando a sonolência.

“Nossos músculos relaxam, nossa frequência cardíaca diminui e nosso sistema nervoso parassimpático é ativado, o que significa que estamos entrando em sistema de ‘descanso e digestão'”, diz a sexóloga.

Outro aspecto que contribui para explicar essa questão é que a atividade sexual antes de dormir reduz em um quinto o tempo necessário para adormecer. Conforme indicado por uma pesquisa feita por acadêmicos da Universidade de Groningen, na Holanda, a indução do sono é mais rápida em relações sexuais com parceiros e após o orgasmo ser atingido.

Como lidar com sono pós-sexo

A dica da sexóloga Claudia Petry para lidar com o sono do parceiro após o sexo é compreender que essa é uma reação natural e biológica, e não um sinal de desleixo ou desinteresse do homem.

“Uma vez tendo conhecimento disso, uma comunicação clara sobre as expectativas e sentimentos de ambos os lados pode ajudar a alinhar as necessidades emocionais e físicas, promovendo compreensão e fortalecimento da relação”, detalha Petry.

Como os homens costumam adormecer após o sexo, é importante cuidar das necessidades da parceira, garantindo que ela também tenha atingido a satisfação sexual.

Como os homens geralmente dormem após o sexo, é importante que as parceiras também tenham atingido sua satisfação sexual, como o orgasmo. “Ele pode segurar o sono e continuar a estimulá-la manualmente ou com o uso inteligente de sex toys”, orienta a sexóloga.

Claudia ainda alerta sobre a higiene. “Ambos devem fazer xixi após o ato para prevenir infecções urinárias e, se possível, tomar uma ducha rápida para manter a limpeza”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de oliberal.com)