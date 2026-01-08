Capa Jornal Amazônia
Anvisa manda recolher lotes de medicamentos trocados e falsificados

Em um dos casos, remédio para tratamento gastrointestinal teve a embalagem trocada por medicação para hipertensão arterial

Lívia Ximenes
fonte

A Anvisa determinou o recolhimento de lotes de cinco medicações nessa quarta-feira (7) (Jcomp / Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou o recolhimento de lotes de medicamentos trocados e adulterados, nessa quarta-feira (7). Um dos remédios, recomendado para tratamento gastrointestinal, estava em caixas de uma medicação usada para tratamento de hipertensão arterial. Além disso, três fármacos de alto custo foram considerados falsificados.

image Anvisa determina recolhimento de panetones e chocotones contaminados com fungos; saiba quais

O lote OA3169 de pantoprazol sódico sesqui-hidratado 40 mg, da fabricante MedQuímica Indústria Farmacêutica, estava em embalagem de hidroclorotiazida 25 mg. As medicações são, respectivamente, para tratamento gastrointestinal e hipertensão arterial. Esse foi o único lote afetado. A ação ordenada pela Anvisa ocorreu após comunicado da empresa de recolhimento voluntário.

O antialérgico Alektos, com lote 569889, da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos, também estava com caixa trocada. O remédio foi confundido com Nesina, usado em pacientes com diabetes millitus tipo 2 para reduzir o nível de açúcar no sangue (glicemia). O lote foi recolhido voluntariamente após a identificação de troca.

Entre as medicações falsificadas, está Imbruvica, Mounjaro e Voranigo. A Anvisa determinou a apreensão dos remédios, indicados, respectivamente, para tratamento de câncer do sangue, diabetes tipo 2 e câncer cerebral.

Os lotes NIS7G01, NJS7J00 e PJS0B00 do Imbruvica não são reconhecidos pela fabricante, Janssen-Cilag, que também informou o cancelamento da produção em cápsulas. No caso do Mounjaro, o lote D838878 não foi fabricado pela empresa que detém o registro da medicação no Brasil, a Eli Lilly do Brasil. O lote FM13L62 do Voranigo tem origem desconhecida, conforme o laboratório responsável, Servier Brasil.

Lotes de medicações suspensos pela Anvisa

  • Pantoprazol sódico sesqui-hidratado 40 mg - OA3169 (Fabricante: MedQuímica Indústria Farmacêutica)
  • Aletkos - 569889 (Fabricante: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos)
  • Imbruvica - NIS7G01, NJS7J00 e PJS0B00 (Fabricante: Janssen-Cilag)
  • Mounjaro - D838878 (Fabricante: Eli Lilly do Brasil)
  • Voranigo - FM13L62 (Fabricante: Servier Brasil)

