Anvisa lança plataforma para consultar remédios similares aos de marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou nesta semana uma plataforma atualizada para facilitar a consulta sobre quais remédios similares podem ser intercambiáveis com os medicamentos de referência. Essa iniciativa visa garantir que os pacientes possam utilizar alternativas ao medicamento original sem comprometer a eficácia e a segurança do tratamento.

Quando um médico prescreve um medicamento conhecido como "de referência" ou "de marca", a Anvisa permite que ele seja substituído por seu equivalente genérico, desde que este tenha passado por uma avaliação rigorosa de qualidade, eficácia e segurança.

No entanto, com os similares — versões que contêm o mesmo princípio ativo mas são vendidas sob diferentes nomes comerciais — a situação é diferente. Nem todos os similares disponíveis no mercado podem ser automaticamente trocados pelo medicamento de referência, pois a exigência de comprovação de equivalência, aplicada aos genéricos desde 2003, só se estendeu aos similares posteriormente.

A Anvisa informou que a maioria dos medicamentos similares já possui essa comprovação de equivalência, porém, devido à constante entrada de novos registros, a lista oficial de produtos regularizados pode rapidamente tornar-se desatualizada. Para lidar com essa dinâmica, a agência passou a disponibilizar desde 2014 uma lista atualizada online de todos os medicamentos similares intercambiáveis.

A nova plataforma online de Consultas da Anvisa permite que profissionais de saúde e o público em geral consultem facilmente quais medicamentos similares intercambiáveis estão aptos para substituir os de referência. Esse sistema busca oferecer maior transparência e segurança na escolha e prescrição de medicamentos, alinhando-se aos padrões de qualidade exigidos para o cuidado com a saúde pública.

Como saber quais medicamentos similares são intercambiáveis com um medicamento de referência?

Se a consulta for a partir do remédio de referência, os medicamentos similares que são intercambiáveis podem ser encontrados por meio do seguinte passo a passo:

Entre na seção de consulta de medicamentos, pelo link https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/

No campo “Categoria Regulatória”, selecione a opção “Similar”.

No campo “Medicamento de referência”, digite o nome comercial do medicamento de referência.

Clique em “Consultar”.

A página será redirecionada para uma relação de todos os medicamentos similares que são intercambiáveis com o medicamento de referência pesquisado.