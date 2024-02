Diclofenaco: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Diclofenaco é um medicamento analgésico, antitérmico e anti-inflamatório não hormonal que auxilia na redução de dores e inflamações no organismo. Seu uso é proibido para mulheres grávidas sem orientação médica ou odontológica.

VEJA MAIS

Para que serve Diclofenaco? (Benefícios)

O Diclofenaco serve para reduzir dores e inflamações no organismo, como em casos de osteoartrite, reumatismo, cólica menstrual, dor após cirurgia e febre. Seu uso é para tratamento a curto prazo de:

Agravamento de osteoartrite;

Artrite;

Artrite juvenil crônica;

Cólica menstrual ou inflamação dos anexos uterinos;

Crises agudas de gota;

Dor e inflamação após lesão;

Dor e inflamação de infecções no ouvido, nariz ou garganta;

Dor e inflamação no pós-operatório;

Dor nas costas;

Reumatismo;

Síndrome do ombro congelado.

“Pensemos em um trauma no dedo, o mesmo fica vermelho, inchado, doloroso e com aumento de temperatura, em decorrência da inflamação, que é um mecanismo natural de resposta após uma agressão ao organismo e é seguido por um processo de reparação. O anti-inflamatório pretende encurtar o período da inflamação”, explica a médica Lídia Gonçalves.

Assista ao vídeo de especialista sobre Diclofenaco

Como utilizar o Diclofenaco?

Esta medicação pode ser encontrada em forma de comprimido, gotas, suspensão oral, supositório, ampola injetável ou pomada/gel.

Diclofenaco Comprimido - 50 miligramas

Esta mediação é indicada para uso em adultos. A dose inicial recomendada é de 100 a 150 miligramas, sendo de dois a três comprimidos por dia. A medicação deve ser tomada via oral, com água e antes das refeições. A dose não deve ser dobrada em casos de esquecimento. Não se deve ingerir mais do que três comprimidos por dia.

Diclofenaco Gotas - 15 miligramas/mililitros

Crianças de 1 a 14 anos: dose deve ser ajustada conforme o peso corporal, recomendado de 0,5 a 2 miligramas a cada quilo - equivalente a 1 a 4 gotas. A dose pode variar entre duas ou três por dia, de acordo com recomendação médica - assim como a duração do tratamento. É recomendado o uso de uma colher para auxiliar a ingestão do medicamento que deve ser feita, preferencialmente, durante as refeições.

Adolescentes de 14 anos ou mais: dose recomendada de 75 a 100 miligramas por dia, sendo duas ou três por dia, de acordo com recomendação médica - assim como a duração do tratamento. Não se pode ultrapassar 150 miligramas por dia.

Orientações: o frasco do Diclofenaco deve ser agitado antes do uso e a medicação não pode ser misturada com água, sucos ou leite.

Diclofenaco Suspensão Oral - 2 miligramas/mililitros

Esta mediação é indicada para tratamento de artrite juvenil crônica.

Crianças de 1 a 14 anos: dose deve ser ajustada conforme o peso corporal, recomendado de 0,25 a 2 mililitro a cada quilo. A dose pode variar entre duas ou três por dia, de acordo com recomendação médica - assim como a duração do tratamento.

Adolescentes de 14 anos ou mais: dose indicada de 37,5 a 50 miligramas por dia, em duas a três doses. Não se pode ultrapassar 75 miligramas diários.

Orientações: o frasco do Diclofenaco deve ser agitado antes do uso e a medicação deve ser ingerida antes da refeição.

Diclofenaco Supositório - 50 miligramas

Esta mediação é indicada para uso em adultos. A dose inicial recomendada é de 100 a 150 miligramas, sendo de dois a três supositórios por dia. A medicação deve ser aplicada no ânus, com o paciente deitado e após defecar.

Diclofenaco Ampola Injetável - 75 miligramas

O Diclofenaco injetável deve ser administrado por um profissional da saúde treinado no músculo do glúteo. Em adultos, a dose recomendada é de uma ampola de 75 miligramas por dia. Conforme o caso, a quantidade diária pode ser aumentada ou associada ao tratamento com comprimidos, ou supositórios. A dose máxima por dia é de 150 miligramas.

Diclofenaco Pomada ou Gel

Esta medicação é indicada para adultos e adolescentes a partir de 14 anos. Sua aplicação deve ser feita na pele da região lesionada de três a quatro vezes por dia, com leve massagem para absorção. Se a pele estiver com feridas, o Diclofenaco Pomada ou Gel não deve ser aplicado. As mãos devem ser lavadas após o uso, evitando contato acidental com boca, nariz ou olhos.

O que tem no Diclofenaco?

Diclofenaco Suspensão Oral - 2 miligramas/mililitros: 2 miligramas de diclofenaco potássico a cada 1 mililitro de suspensão.

Diclofenaco Supositório - 50 miligramas: 50 miligramas de diclofenaco sódico.

Quais os riscos do Diclofenaco?

O Diclofenaco pode oferecer riscos se utilizado por muito tempo, como no processo de cicatrização, segundo a médica Lídia Gonçalves. A especialista também afirma que lesões no estômago podem ocorrer, causando sensação de queimação e dor. “Outro problema associado ao uso de anti-inflamatórios é o dano renal por redução do fluxo de sangue aos rins e cardiovascular”, alerta. Portanto, esta medicação não deve ser administrada em pacientes com doenças renais agudas ou crônicas.

A médica Lídia Gonçalves orienta o uso da medicação apenas sob prescrição de especialista (Arquivo pessoal)

Este fármaco não pode ser usado em associação a bebidas alcoólicas. Idosos, crianças, hipertensos e diabéticos devem ter atenção no uso.

Não podem utilizar Diclofenaco pessoas:

Alérgicas a Diclofenaco ou demais anti-inflamatórios não esteroides (ácido acetilsalicílico, naproxeno ou ibuprofeno);

Com asma, rinite, pólipos nasais ou urticária ocasionados/exacerbados com o uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroides;

Com colite ulcerativa, doença de Crohn, doença no fígado, rins ou coração;

Com pressão alta;

Com úlceras no estômago ou intestino;

Grávidas e lactantes.

Qual o efeito colateral do Diclofenaco?

Os efeitos colaterais durante o uso do Diclofenaco são variados, como:

Cólicas abdominais;

Dor de cabeça;

Dor no estômago;

Diarreia;

Formação de bolhas na pele;

Gases intestinais;

Náusea;

Redução do apetite;

Tontura;

Vertigem;

Vômito.

No caso do Diclofenaco Injetável, irritação, dor ou rigidez no local da injeção podem ser notados.

Com o Diclofenaco Pomada ou Gel, pode-se notar:

Bolhas;

Coceira;

Descamação;

Inchaço;

Vermelhidão.

As reações raras do Diclofenaco são:

Infarto no miocárdio ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), com sintomas como dor no peito, dormência ou formigamento em um lado do corpo, fala arrastada ou dificuldades, e sensação de falta de ar;

Reações alérgicas, com sintomas como dificuldade para respirar, tosse, sensação de garganta fechada, inchaço na boca, língua ou face.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)