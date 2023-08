Anquiloglossia: a condição de 'língua presa' pode causar impactos na amamentação exclusiva

Conhecida popularmente como "língua presa", a anquiloglossia é uma deficiência que pode afetar a mobilidade da língua. A condição ocorre quando o freio lingual, a faixa de tecido que liga a língua à parte inferior da boca, é mais curto ou rígido do que o normal. A doutora em odontopediatria, Leila Hanna, acrescenta que o problema é comum em bebês e explica sobre o impacto da anomalia para a amamentação exclusiva.

"Isso ocorre porque uma língua presa pode interferir na capacidade do bebê de sugar eficazmente o leite materno do seio da mãe", ressalta a especialista.

Ela lembra a importância do diagnóstico precoce ainda nas maternidades ou em consultórios, uma vez que o problema pode resultar na baixa produção de leite materno.

"A situação gera dificuldade na pega da mama, fissuras, dor no mamilo, engasgos durante a amamentação, cansaço do recém-nascido e menores intervalos durante as mamadas. Isso são os problemas mais evidentes e relatados ao longo desses anos", acrescenta Leila.

A especialista em Odontopediatria trabalha há 18 anos e diz sobre o quanto a cirurgia pode beneficiar a continuidade da amamentação exclusiva, pois os bebês podem realizar a pegada de forma correta, permitindo a saída de leite na quantidade adequada que condiz com a sua necessidade.

VEJA MAIS:

Desafios à amamentação e à fala

Ainda de acordo com Leila, a principal busca pela ajuda médica é devido às dificuldades que as mães possuem para amamentar seus filhos, seguido dos problemas da fala, que acontecem já com as crianças maiores. Em seu artigo "Benefícios da Fretonomia Lingual no Aleitamento Materno", a especialista avaliou os benefícios da técnica cirúrgica de frenetomia lingual em recém-nascidos para a melhoria na qualidade da amamentação e do desenvolvimento nutricional do bebê.

"Quando as mães foram questionadas sobre a dificuldade de sugar dos bebês, 60% responderam que havia problemas na amamentação, relacionadas ao cansaço dos neonatos, por não fazerem uma pega adequada do seio materno. Em relação às dores nos mamilos, a grande maioria das mães relataram a presença da sintomatologia dolorosa (31,4%), bem como a presença de ferimentos nos mamilos (68,57%). Já sobre as dificuldades de sugar, a maioria das mães responderam que havia grande dificuldade por parte dos bebês, no que é possível perceber barulhos de estalos da língua do bebê ao pegar e soltar o mamilo sempre com crises de manter a pega adequada", informa Leila.

Cirurgia

Para dar um caráter diferencial ao crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos, a doutora lembra que após o diagnóstico precoce é possível fazer a intervenção cirúrgica da anquiloglossia, evitando o desmame imatura que pode ocasionar o baixo ganho de peso nos bebês.

"Essa anomalia congênita também interfere no sistema imunológico dos recém-nascidos. Somado a isso, os cuidados prévios geram benefícios para mãe que passa a não ficar mais frustrada por não estar conseguindo amamentar seu filho de forma adequada, além de evitar dor e rachaduras nos mamilos delas", reitera a especialista.

Os sinais que indicam a presença de anquiloglossia em um bebê podem incluir dificuldade em abrir a boca amplamente, problemas em sugar e engolir, junto com os estalos durante a amamentação. Também ocorre ganho de peso inadequado, dor durante a amamentação para a mãe e uma "cava" ou forma de coração na ponta da língua quando é esticada. Caso a anquiloglossia não for tratada, podem surgir complicações como dificuldades persistentes na amamentação, possíveis problemas de fala e desenvolvimento da língua à medida que a criança cresce.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito através do teste da linguinha por profissionais de saúde, como pediatras, odontopediatras, consultores de lactação ou fonoaudiólogos, que podem avaliar a aparência e a mobilidade da língua do bebê.

"Alguns usam escalas de avaliação para determinar a gravidade da anquiloglossia. O importante é salientar que esse teste é obrigatório no Brasil amparado pela lei no 13.002, de 20 de junho de 2014, que obriga a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês", ressalta Leila Hanna.

Além do procedimento de frenotomia, que é a remoção ou liberação cirúrgica do freio lingual, também é importante trabalhar com um consultor de lactação e/ou com o especialista em fonoaudiologia para corrigir as técnicas de amamentação e garantir uma alimentação eficaz. A correção da anquiloglossia pode melhorar a mobilidade da língua do bebê, facilitando a amamentação.

"Não tenham medo de procurar ajuda. É importante buscar apoio com um odontopediatra para auxiliar nesse processo da amamentação exclusiva e que a anquiloglossia possa ser tratada e superada com as abordagens corretas. Também é fundamental que as mães e suas equipes de cuidados de saúde estejam cientes dos sinais de anquiloglossia e das possíveis complicações para tomar medidas precoces, se necessário, para garantir uma amamentação bem-sucedida", orienta a especialista.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Atualidades)