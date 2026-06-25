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População de Santarém está fora de risco após tremor, declara prefeitura

Em nota enviada à reportagem nessa quinta-feira (25), o órgão afirma que o evento foi classificado como Nível II por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Lívia Ximenes
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Moradores de Santarém também relatam tremores após terremotos registrados na Venezuela. (Pedro Guerreiro | Ag. Pará)

Moradores de Santarém, no oeste do Pará, que também sentiram os efeitos do tremor que aconteceu em Belém na noite dessa quarta-feira (24), estão fora de risco, segundo a prefeitura. O órgão afirma que o evento é classificado como Nível II — ou seja, baixo — por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O episódio, ocorrido durante o jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo 2026, é reflexo de um terremoto de magnitude 7.5 registrado na Venezuela.

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“Após os relatos, equipes realizaram o acompanhamento da situação e mantiveram contato com os órgãos competentes para avaliação técnica do fenômeno”, diz nota enviada à reportagem. Segundo a Prefeitura de Santarém, não há registro de danos estruturais e o caso segue em acompanhamento, feito junto à Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O CBMPA confirmou, por meio de nota oficial, que os “reflexos de um abalo sísmico na Venezuela, foram sentidos em Belém por moradores de prédios nos bairros (Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação) e também em Santarém, além de outros estados da Região Norte”. Segundo a corporação, “após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, até o momento, não há registros de danos estruturais ou vítimas”.

“A Defesa Civil reforça que, em situações semelhantes, a orientação é que a população mantenha a calma”, destaca a prefeitura de Santarém. Caso necessário, os moradores devem acionar o órgão por meio do telefone (93) 9921-07898 ou o Corpo de Bombeiros no número 193.

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