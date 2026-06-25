População de Santarém está fora de risco após tremor, declara prefeitura

Moradores de Santarém, no oeste do Pará, que também sentiram os efeitos do tremor que aconteceu em Belém na noite dessa quarta-feira (24), estão fora de risco, segundo a prefeitura. O órgão afirma que o evento é classificado como Nível II — ou seja, baixo — por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O episódio, ocorrido durante o jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo 2026, é reflexo de um terremoto de magnitude 7.5 registrado na Venezuela.

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“Após os relatos, equipes realizaram o acompanhamento da situação e mantiveram contato com os órgãos competentes para avaliação técnica do fenômeno”, diz nota enviada à reportagem. Segundo a Prefeitura de Santarém, não há registro de danos estruturais e o caso segue em acompanhamento, feito junto à Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O CBMPA confirmou, por meio de nota oficial, que os “reflexos de um abalo sísmico na Venezuela, foram sentidos em Belém por moradores de prédios nos bairros (Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação) e também em Santarém, além de outros estados da Região Norte” . Segundo a corporação, “após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, até o momento, não há registros de danos estruturais ou vítimas”.

“A Defesa Civil reforça que, em situações semelhantes, a orientação é que a população mantenha a calma”, destaca a prefeitura de Santarém. Caso necessário, os moradores devem acionar o órgão por meio do telefone (93) 9921-07898 ou o Corpo de Bombeiros no número 193.