Roberto Carlos em Belém; cantor se apresenta e comemora marcas ao longo de 77 anos de carreira

Há seis anos sem show em Belém, nesta segunda-feira, 30, Roberto Carlos retorna à capital paraense. O cantor realiza show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024". A apresentação será no estádio do Mangueirão, com abertura dos portões às 18h e início do evento às 20h30.

O show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024" tem um repertório com sucessos icônicos da carreira do artista e canções do EP recém-lançado que leva o mesmo nome da turnê. "Emoções", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Falando Sério" são algumas das músicas que aparecem no setlist. A canção "Eu Ofereço Flores", que dá nome ao projeto, também está no repertório.

A tour ganhou o Brasil em abril deste ano, com o objetivo de marcar as comemorações dos 60 anos de carreira do músico e 50 anos do “Especial Roberto Carlos” na TV Globo.

"Eu Ofereço Flores 2024" também foi parar nos Estados Unidos, nas cidades de Miami, Houston, Los Angeles, Chicago, New York e Orlando. No país, ele foi parar no ranking da Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss.

Além disso, ele também apresentou a sua turnê na Europa.

Este mês, Roberto Carlos se apresentou no Rio de Janeiro (Fotos: Victor Chapetta / AgNews)

Atualmente, de acordo com Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), o cantor tem 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas. Compondo tanto sozinho ou ao lado do parceiro Erasmo Carlos, Roberto Carlos consolidou um gênero musical que consegue ser elaborado e simples, refinado e objetivo, fazendo do seu estilo único no país e no mundo. Roberto Carlos ao longo dos anos foi visionário, pioneiro, inclusivo e combativo muito antes de esses pleitos estarem hoje na pauta do dia. Tudo isso sem perder sua essência ou se descaracterizar, alcançando, a cada lançamento, excelentes números de vendas e acessos no streaming, sempre lotando casas de espetáculo, arenas e estádios.

Roberto Carlos tem mais de 70 álbuns lançados no Brasil entre álbuns de carreira, EPs, compilações, coletâneas e projetos, são 11 DVDS gravados - Acústico MTV (2001); Pra Sempre Ao Vivo no Estádio do Pacaembu (2004); Duetos 1 (2006); Em Vivo (2008); Roberto Carlos e Caetano Veloso e a Música de Tom Jobim (2008); Elas Cantam Roberto Carlos (Divas/2009), Emoções Sertanejas (2010), Roberto Carlos em Jerusalém (2012), Duetos 2 (2014), Roberto Carlos em Las Vegas (2015), Roberto Carlos – Primera Fila (2015).

Além disso, ele soma mais de 100 discos lançados no exterior, centenas de discos de ouro, platina e diamante e mais de 150 milhões de produtos vendidos (CDs, DVDs, Eps, Blu Rays).

Seus shows têm em média 10 mil pessoas.

A turnê "Eu Ofereço Flores 2024" chega após os anos de pandemia, na ocasião Roberto Carlos se concentrou em trabalhar em seu estúdio, para retornar aos palcos em 2022. Desde então realiza uma média de 45 shows anuais. Em 2023 lança a música inédita “Eu Ofereço Flores”, onde em forma de canção agradece aos fãs por todo o apoio e carinho ao longo dos anos de carreira.

RC EM BELÉM

Em 1964, Roberto Carlos retirou a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emitido pelo Detran-PA. (Reprodução)

Roberto Carlos tem sua música conectada com o povo paraense, em muitos aspectos, mas um assunto peculiar marca a sua ao Pará. Em 1964, o cantor retirou a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O documento, emitido pelo Detran-PA, faz parte do acervo do Memorial do Trânsito da cidade.

A última apresentação de Roberto Carlos em Belém foi em 2018, em comemoração aos 77 anos de carreira. Antes disso, ele já havia se apresentado na capital paraense em 1963, após o lançamento do disco "Splish Splash", que marcou o início de sua carreira de sucesso nacional.

INGRESSOS

A venda de ingressos para a apresentação começou no dia 03 de dezembro, alguns setores esgotaram em poucas horas. Mas ainda é possível adquirir entradas para a apresentação.

As arquibancadas inferiores, cadeiras brancas e verdes estão esgotadas. No mapa, as cadeiras que ficam na mesma perspectiva do palco, são distribuídas em verde e branca, elas ficam atrás das mesas azul e amarela, tendo como referência a proximidade do palco.

Em compras online, as mesas azuis, que estão bem próximas ao palco, custam R$ 3.200 mais R$480 de taxa do site. Já as amarelas, que estão logo atrás, estão no valor de R$ 2.800, mais R$420 de taxa. Todas as mesas possuem quatro lugares.

As arquibancadas superiores custam R$ 200, mais taxa R$30. É possível comprar meia entrada para este setor.

Para não pagar as taxas online, é possível adquirir em locais físicos nas Lojas Chilli Beans, em shoppings de Belém e na loja Iphone Bel, localizada na avenida Dr. Moraes.

De acordo com a divulgação das produtoras que estão organizando o evento, as mesas amarelas estão 85% vendidas, as azuis, 97% vendidas e as arquibancadas superiores, estão 50% vendidas.

Os estacionamentos também podem ser adquiridos. No site Balada App, a entrada de carro custa R$ 400 + taxa e de moto, R$ 20 + taxa.

Agende-se

Data: hoje, 30

Hora: 18h

Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão