Confira 6 receitas de pratos que são 'a cara' de Belém

Ama a culinária paraense, mas não sabe como fazer os pratos? Então confira seis receitas de comidas que são 'a cara' de Belém e faça a felicidade da família no almoço da semana.

Vatapá

O creme amarelado com camarão e um toque de azeite de dendê é conhecido como o vatapá. A iguaria pode ser servida com jambu e arroz e, para quem gosta, um molho de pimenta.

Ingredientes

1 kg de camarão seco; Trigo sem fermento; Azeite de dendê; Leite de côco; Tomate a gosto; 1 cebola grande; Pimentinha verde; Cheiro-verde; Sal a gosto; Alho a gosto.

Modo de preparo

Limpe os camarões, retirando a calda e a cabeça Reserve a calda e a cabeça Coloque os camarões limpos em uma vasilha com água e deixe de molho para retirar o sal (esse processo pode ser feito de um dia para o outro) Em uma panela, coloque água e a calda e a cabeça do camarão e deixe ferver Quando já estiver quente, retire a água do camarão e reserve Em uma segunda panela, frite com temperos com alho e cebola e azeite Acrescente os camarões e o cheiro-verde Dissolva a farinha de trigo em 500 ml do leite de coco frio Despeje na panela com o restante do leite de coco e o dendê Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a ferver Acrescente a água do camarão Junte tudo e mexa bastante até o trigo cozinhar Tempere com sal a gosto Sirva com arroz branco, jambu e, se quiser, molho de pimenta

Maniçoba

A maniçoba é a queridinha dos paraenses durante a festividade do Círio de Nazaré. Ela é conhecida como uma ‘feijoada sem feijão’ feita com as folhas da mandioca, a maniva, triturada e com pedaços de carne seca e porco dessalgado.

Ingredientes

3 Kg de maniva; 2 Kg de carne seca; 500g de paio Suíno; 500g de costela Suína; 500g de bacon; 500g de chouriço Paraná; 500g de toucinho; 500g de lombo Suíno; 600g de linguiça calabresa; 400g de alho picado; 50g de pimenta-do-reino; 1 Kg de cebola; 250 ml de azeite; 100g de ajinomoto.

Modo de preparo

1º dia: coloque a folha da Maniva moída em uma panela. Deixe ferver durante todo o dia em fogo brando, sem deixar secar. 2º dia: coloque o toucinho refogado com alho, cebola e pimenta do Reino e deixe ferver novamente. 3º dia: escalde todas as carnes e refogue novamente e coloque na panela da maniva para ferver e mexa de vez enquanto. 4º dia: Acrescente alho, cebola, azeite e Ajinomoto. Deixe ferver por mais seis horas, mexendo de vez em quando.

Tacacá

De origem indígena, o tacacá é um caldo amarelado à base de mandioca, o famoso tucupi, preparado com goma, camarão e jambu.

Ingredientes

4 xícaras (chá) de água; 1/2 xícara (chá) de goma de mandioca; 1 colher (chá) de sal; 500 g de camarão salgado; 4 folhas de chicória; 4 dentes de alho bem amassados; 3 pimentas-de-cheiro; 2 maços de jambu; 2 litros de tucupi.

Modo de preparo

Coloque o tucupi em uma panela com o alho bem amassado, o sal, a chicória e as pimentas. Leve ao fogo. Quando começar a ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos aproximadamente. Simultaneamente em outra panela, cozinhe o jambu até ficar tenro. Retire do fogo, escorra e reserve. Lave bem os camarões e leve-os ao fogo em uma panela com 4 xícaras de água. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Retire a cabeça e a casca. Em uma panela, misture a goma de tapioca com a água dos camarões, leve ao fogo e mexa até obter um mingau.

Filhote no tucupi e jambu

A receita é do chef paraense Paulo Martins, um embaixador da gastronomia brasileira e o responsável por ter difundido os ingredientes e a culinária da Amazônia pelo mundo.

Ingredientes

1/2 kg de lombo de filhote; 1 cebola média; 1/1 copo de vinho branco; 3 dentes de alho; 2 limões; 150 ml de tucupi; 50 gramas de goma de tapioca; 1/2 copo de vinho branco; 1 maço de jambu; Azeite a gosto; Sal a gosto; Açúcar a gosto.

Modo de Preparo

O peixe:

Corte o peixe em seis partes, leave em água corrente com um limão; Faça uma vinha-d’alhos com sumo de um limão, alho picado e socado, 1/2 copo de vinho, um copo de água, azeite e sal a gosto; Envolva as postas de peixe e deixe descansar por aproximadamente uma hora; Seque bem as postas do peixe com papel absorvente; Aqueça uma frigideira antiaderente e, com um pouco de azeite; Doure o peixe, primeiramente de um lado e em seguida o outro; Termine de cozinhá-lo assando em forno médio; Reserve aquecido.



O velutê de tucupi

Bata alho e cebola com um pouco de azeite no liquidificador e refogue numa panela com manteiga; Quando dourar, acrescente o tucupi, cozinhe por cinco minuto e junte a goma de tapioca dissolvida em vinho branco; Verifique o sal e corrija a acidez do tucupi com açúcar (se preciso); Cozinhe por mais dez minutos.



O jambu

Cate o jambu, escolhendo as folhas mais bonitas, lave em água corrente; Com água fervendo e sal a gosto escalde fervendo o jambu; Escorre; Dê um choque térmico com água e gelo e escorra novamente; Reserve.

Mousse de Cupuaçu com paçoca de Castanha do Pará

Essa sobremesa deliciosa é composta por ingredientes de dar água na boca e que são os queridinhos de muitos belenenses.

Ingredientes

Para o mousse

1 lata de leite condensado; 1 lata de creme de leite sem soro; 300 g de polpa de cupuaçu descongelada. Para a paçoca de Castanha do Pará: 200 g de castanhas do Pará; 140 g de açúcar; 2 g de flor de sal ou sal comum.

Modo de preparo

O mousse

Coloque o leite condensado com o creme de leite e a polpa do cupuaçu no liquidificador. Bata até formar um creme homogêneo e cheio de bolhas. Distribua a mousse em tacinhas e leve à geladeira por algumas horas para firmar.

Para a paçoca do Pará

Leve as castanhas ao forno a 150ºC por 12 minutos. Em seguida, coloque as castanhas no liquidificador junto com o açúcar e bata até formar uma farinha bem fina. Transfira a mistura para uma tigela e misture a flor de sal. Retire as mousses da geladeira e espalhe uma camada da paçoca de castanha do Pará. Decore com mais castanhas.

Pudim de açaí

Esse doce inovador e diferente também tem como principal ingrediente um dos frutos mais famosos da região.

Ingredientes

1 lata de leite condensado; 6 ovos; 1 L de açaí; 1 xícara de chá de açúcar.

Modo de preparo