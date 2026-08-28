Torta de manteiga escocesa: aprenda a receita famosa do desenho 'Pica-pau'
O resultado é uma torta que combina a textura mais firme da massa de chocolate com a cremosidade do caramelo amanteigado
Quem assistia ao Pica-Pau certamente já ficou curioso para saber qual era o sabor da famosa torta de manteiga escocesa que aparecia no desenho. A sobremesa, que se tornou uma lembrança para muitos fãs do personagem, pode ganhar uma versão caseira com poucos ingredientes e um preparo relativamente simples.
A receita reúne três camadas: uma massa de chocolate, um recheio cremoso de brigadeiro de caramelo amanteigado e uma cobertura de chocolate meio amargo. O contraste entre o doce do caramelo e o sabor mais intenso do chocolate deixa a torta ainda mais especial. Confira o passo a passo.
Ingredientes da Torta de manteiga escocesa
Massa de chocolate
- 1 xícara e meia de farinha de trigo, usando uma xícara de 200 ml como medida
- ½ xícara de cacau em pó 50%
- ½ xícara de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de açúcar refinado
- 150 g de manteiga
- 1 ovo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Brigadeiro de caramelo amanteigado
- ½ xícara de açúcar refinado
- 110 g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 caixa de creme de leite
- 1 caixa de leite condensado
Cobertura
- 200 g de chocolate meio amargo
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Modo de preparo da torta de manteiga escocesa
- Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, a manteiga, o ovo e a essência de baunilha.
- Misture bem até que os ingredientes estejam incorporados. A massa terá uma consistência mais densa, característica dessa preparação.
- Forre uma forma com papel-manteiga e distribua a massa no fundo. Com as mãos ou uma espátula, espalhe até formar uma camada uniforme.
- Depois, faça alguns furos na massa utilizando um garfo. Esse procedimento ajuda durante o cozimento.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.
- Após assar, retire do forno e espere a massa esfriar completamente antes de colocar o recheio.
- Para preparar o recheio, coloque o açúcar refinado em uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa com cuidado para que o açúcar derreta sem queimar.
- Quando estiver completamente derretido, acrescente a manteiga e misture até que ela derreta e se incorpore ao caramelo.
- Na sequência, adicione o creme de leite e mexa até a mistura ficar homogênea.
- Por último, coloque o leite condensado e continue mexendo em fogo baixo até atingir o ponto de brigadeiro.
- Despeje o recheio sobre a massa de chocolate já fria e espalhe para deixar a superfície uniforme.
- Leve à geladeira até o brigadeiro ficar firme.
- Derreta os 200 g de chocolate meio amargo e despeje sobre o brigadeiro de caramelo já firme.
- Espalhe o chocolate cuidadosamente por toda a superfície da torta e leve novamente à geladeira, dessa vez apenas até a cobertura endurecer.
- Quando estiver firme, retire a torta da forma.
- Para facilitar o corte e deixar as fatias mais bonitas, aqueça uma faca antes de cortar a sobremesa.
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