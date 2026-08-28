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Torta de manteiga escocesa: aprenda a receita famosa do desenho 'Pica-pau'

O resultado é uma torta que combina a textura mais firme da massa de chocolate com a cremosidade do caramelo amanteigado

Gabrielle Borges
fonte

Torta de manteiga escocesa (Reprodução/ Tudo Gostoso)

Quem assistia ao Pica-Pau certamente já ficou curioso para saber qual era o sabor da famosa torta de manteiga escocesa que aparecia no desenho. A sobremesa, que se tornou uma lembrança para muitos fãs do personagem, pode ganhar uma versão caseira com poucos ingredientes e um preparo relativamente simples.

A receita reúne três camadas: uma massa de chocolate, um recheio cremoso de brigadeiro de caramelo amanteigado e uma cobertura de chocolate meio amargo. O contraste entre o doce do caramelo e o sabor mais intenso do chocolate deixa a torta ainda mais especial. Confira o passo a passo.

Ingredientes da Torta de manteiga escocesa

Massa de chocolate

  • 1 xícara e meia de farinha de trigo, usando uma xícara de 200 ml como medida
  • ½ xícara de cacau em pó 50%
  • ½ xícara de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de açúcar refinado
  • 150 g de manteiga
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Brigadeiro de caramelo amanteigado

  • ½ xícara de açúcar refinado
  • 110 g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 caixa de leite condensado

Cobertura

  • 200 g de chocolate meio amargo

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Modo de preparo da torta de manteiga escocesa

  • Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, a manteiga, o ovo e a essência de baunilha.
  • Misture bem até que os ingredientes estejam incorporados. A massa terá uma consistência mais densa, característica dessa preparação.
  • Forre uma forma com papel-manteiga e distribua a massa no fundo. Com as mãos ou uma espátula, espalhe até formar uma camada uniforme.
  • Depois, faça alguns furos na massa utilizando um garfo. Esse procedimento ajuda durante o cozimento.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.
  • Após assar, retire do forno e espere a massa esfriar completamente antes de colocar o recheio.
  • Para preparar o recheio, coloque o açúcar refinado em uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa com cuidado para que o açúcar derreta sem queimar.
  • Quando estiver completamente derretido, acrescente a manteiga e misture até que ela derreta e se incorpore ao caramelo.
  • Na sequência, adicione o creme de leite e mexa até a mistura ficar homogênea.
  • Por último, coloque o leite condensado e continue mexendo em fogo baixo até atingir o ponto de brigadeiro.
  • Despeje o recheio sobre a massa de chocolate já fria e espalhe para deixar a superfície uniforme.
  • Leve à geladeira até o brigadeiro ficar firme.
  • Derreta os 200 g de chocolate meio amargo e despeje sobre o brigadeiro de caramelo já firme.
  • Espalhe o chocolate cuidadosamente por toda a superfície da torta e leve novamente à geladeira, dessa vez apenas até a cobertura endurecer.
  • Quando estiver firme, retire a torta da forma.
  • Para facilitar o corte e deixar as fatias mais bonitas, aqueça uma faca antes de cortar a sobremesa.
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