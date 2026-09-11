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Macarrão cremoso com ervas finas e camarão: aprenda a receita

O prato fica pronto de forma prática e é uma ótima opção para o almoço ou jantar

Gabrielle Borges
fonte

Macarrão cremoso com ervas finas e camarão (Reprodução/Receitas Galo)

Para quem busca uma receita prática, cremosa e cheia de sabor, o macarrão cremoso com camarão é uma ótima escolha. A combinação de camarões temperados, queijos, creme de leite e ervas resulta em um molho encorpado, ideal para envolver massas como penne.

O preparo é simples e pode ser feito em poucos passos. Além do sabor marcante do camarão, o prato ganha um toque especial com alho-poró, tomilho, pimenta calabresa, parmesão e salsinha.

Ingredientes do macarrão cremoso com camarão

  • 450 g de camarões temperados com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada;
  • 300 g de penne pré-cozido ou outra massa de sua preferência;
  • 1/2 talo de alho-poró;
  • 2 dentes de alho;
  • 1/2 colher de chá de tomilho;
  • 1/2 colher de chá de pimenta calabresa;
  • 350 ml de creme de leite;
  • 60 g de manteiga sem sal;
  • 1 colher de sopa de cream cheese;
  • 3 colheres de sopa de parmesão ralado;
  • 1 colher de sopa de salsinha;
  • Tomatinhos a gosto.

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Modo de preparo do macarrão cremoso com camarão

  • Tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Reserve.
  • Em uma panela grande, derreta a manteiga e refogue o alho picado e o alho-poró até começarem a dourar.
  • Acrescente o tomilho e a pimenta calabresa e misture para liberar os aromas dos temperos.
  • Adicione os camarões e cozinhe rapidamente, apenas até mudarem de cor. Evite deixar tempo demais no fogo para que não fiquem borrachudos.
  • Abaixe o fogo e acrescente o creme de leite e o cream cheese. Misture bem até formar um molho cremoso e uniforme.
  • Junte o parmesão ralado e mexa até o queijo incorporar ao molho.
  • Acrescente o penne pré-cozido e misture delicadamente, envolvendo toda a massa com o molho.
  • Finalize com a salsinha e os tomatinhos. Sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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