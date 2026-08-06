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Filé ao molho gorgonzola no pão bola: aprenda a receita

Para um sabor ainda mais marcante, finalize com queijo parmesão

Gabrielle Borges
fonte

Filé ao molho gorgonzola no pão bola (Reproudução/Boníssima Raja)

Se você procura uma receita prática, saborosa e perfeita para um almoço especial ou um jantar diferente, o filé ao molho gorgonzola no pão bola é uma excelente escolha. A combinação da carne macia com o molho cremoso à base de gorgonzola, requeijão e creme de leite resulta em um recheio intenso e cheio de sabor. Servido dentro do pão bola, o prato ganha ainda mais charme e conquista quem aprecia receitas sofisticadas sem complicação.

Ingredientes do filé ao molho gorgonzola no pão bola

  • 500 g de filé mignon (ou a carne de sua preferência);
  • 1 cebola média fatiada;
  • 150 g de queijo gorgonzola picado;
  • 200 g de requeijão cremoso;
  • 200 g de creme de leite;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino e cominho a gosto;
  • Pães bola para servir.

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Modo de preparo do filé ao molho gorgonzola no pão bola

  • Comece temperando a carne com sal, pimenta-do-reino e cominho.
  • Em uma frigideira bem quente, sele o filé até que fique dourado por todos os lados.
  • Em seguida, adicione a cebola e refogue até que fique macia e levemente caramelizada.
  • Acrescente o queijo gorgonzola e mexa até que ele derreta completamente, envolvendo toda a carne.
  • Depois, adicione o requeijão e misture bem. Finalize com o creme de leite e cozinhe por cerca de dois minutos, apenas o suficiente para formar um molho cremoso e homogêneo.
  • Para servir, retire parte do miolo do pão bola e recheie com o filé ao molho gorgonzola ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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