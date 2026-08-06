Filé ao molho gorgonzola no pão bola: aprenda a receita
Para um sabor ainda mais marcante, finalize com queijo parmesão
Se você procura uma receita prática, saborosa e perfeita para um almoço especial ou um jantar diferente, o filé ao molho gorgonzola no pão bola é uma excelente escolha. A combinação da carne macia com o molho cremoso à base de gorgonzola, requeijão e creme de leite resulta em um recheio intenso e cheio de sabor. Servido dentro do pão bola, o prato ganha ainda mais charme e conquista quem aprecia receitas sofisticadas sem complicação.
Ingredientes do filé ao molho gorgonzola no pão bola
- 500 g de filé mignon (ou a carne de sua preferência);
- 1 cebola média fatiada;
- 150 g de queijo gorgonzola picado;
- 200 g de requeijão cremoso;
- 200 g de creme de leite;
- Sal a gosto;
- Pimenta-do-reino e cominho a gosto;
- Pães bola para servir.
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Modo de preparo do filé ao molho gorgonzola no pão bola
- Comece temperando a carne com sal, pimenta-do-reino e cominho.
- Em uma frigideira bem quente, sele o filé até que fique dourado por todos os lados.
- Em seguida, adicione a cebola e refogue até que fique macia e levemente caramelizada.
- Acrescente o queijo gorgonzola e mexa até que ele derreta completamente, envolvendo toda a carne.
- Depois, adicione o requeijão e misture bem. Finalize com o creme de leite e cozinhe por cerca de dois minutos, apenas o suficiente para formar um molho cremoso e homogêneo.
- Para servir, retire parte do miolo do pão bola e recheie com o filé ao molho gorgonzola ainda quente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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