Filé ao molho gorgonzola no pão bola: aprenda a receita

Se você procura uma receita prática, saborosa e perfeita para um almoço especial ou um jantar diferente, o filé ao molho gorgonzola no pão bola é uma excelente escolha. A combinação da carne macia com o molho cremoso à base de gorgonzola, requeijão e creme de leite resulta em um recheio intenso e cheio de sabor. Servido dentro do pão bola, o prato ganha ainda mais charme e conquista quem aprecia receitas sofisticadas sem complicação.

Ingredientes do filé ao molho gorgonzola no pão bola

500 g de filé mignon (ou a carne de sua preferência);

1 cebola média fatiada;

150 g de queijo gorgonzola picado;

200 g de requeijão cremoso;

200 g de creme de leite;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino e cominho a gosto;

Pães bola para servir.

VEJA MAIS



Modo de preparo do filé ao molho gorgonzola no pão bola

Comece temperando a carne com sal, pimenta-do-reino e cominho.

Em uma frigideira bem quente, sele o filé até que fique dourado por todos os lados.

Em seguida, adicione a cebola e refogue até que fique macia e levemente caramelizada.

Acrescente o queijo gorgonzola e mexa até que ele derreta completamente, envolvendo toda a carne.

Depois, adicione o requeijão e misture bem. Finalize com o creme de leite e cozinhe por cerca de dois minutos, apenas o suficiente para formar um molho cremoso e homogêneo.

Para servir, retire parte do miolo do pão bola e recheie com o filé ao molho gorgonzola ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)