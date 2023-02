Salatiel Campos fala sobre a importância que o Rainha das Rainhas tem para os clubes paraenses

A contagem regressiva para o concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 já começou. Faltando apenas sete dias para conhecer a vencedora do maior concurso de beleza do Norte e Nordeste, a equipe da Redação Integrada de O Liberal conversou com o presidente do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindclubes), Salatiel Campos, para falar sobre a importância do concurso para os clubes.

O Rainhas chega a sua 75º edição, com realização do Grupo Liberal e patrocínio do PopBank. O evento será no próximo sábado, 11, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) com transmissão dos veículos do Grupo: TV Liberal, Jornal O Liberal, Jornal Amazônia, Portal O Liberal, Rádio O Liberal e redes sociais do grupo.

Este ano, a edição do Rainha das Rainhas ganha um filtro no Instagram, que já esta disponível aos internautas. (Igor Mota / Arquivo / O Liberal)

O empresário Salatiel Pereira Campos, 64 anos, presidente do Sindclubes celebra as 75 edições do concurso e destaca a importância que o evento tem para os 14 clubes sociais e revela que os movimenta ao longo dos meses. "O Concurso representa uma verdadeira celebração que promove um festival de congraçamento que dura aproximadamente cinco meses e por consequência fortalece a sociedade paraense, através dos seus clubes sociais. Realmente são meses de muita alegria, criatividade, aprendizagem e até uma certa dose de nervosismo na busca de se realizar o melhor para a tão sonhada conquista do título de Rainha das Rainhas", arguiu.

O concurso tem importância cultural e fomenta a cadeia produtiva, onde estão inseridos os profissionais da beleza, moda, etc., diz Salatiel. "Os clubes sociais e toda uma cadeia produtiva que envolve estilistas, coreógrafos, cabeleireiros, maquiadores e o comércio se alegram, e se motivam ainda mais quando o Grupo Liberal anuncia a primeira reunião para tratar do Rainha das Rainhas", declarou.

A expectativa é grande, diz o presidente, que relembrou a pandemia, que não só afastou o público do concurso, mas abalou a sociedade. "Foram dois anos de muita tensão em uma intensa luta pela sobrevivência pessoal e das pessoas que amamos. Dois anos de superação onde os gestores dos nossos clubes sociais e esportivos demonstraram alta capacidade de administrar e se reinventarem para garantir a manutenção dos seus clubes ao enfrentarem com altivez a crise gerada pela pandemia da Covid-19", disse.

"E toda essa grande batalha pela vida nos fortaleceu a certeza de que a vida precisa ser valorizada nos seus mínimos detalhes. E ao nos reencontrarmos com os amigos, com a alegria que a Rainha das Rainhas nos proporciona, alimenta a felicidade de reencontrar pessoas amigas que nos energizam a vida. Com muita alegria, o retorno da Rainha das Rainhas está representando a celebração da vida", acrescentou.

Questionado sobre o papel do sindicato dos clubes sociais do Pará, no Rainhas das Rainhas, Salatiel diz que enquanto entidade, está engajado historicamente no Concurso. "Acúmulo de experiências vividas por seus dirigentes desde os tempos do Rainha das Rainhas no Iate Clube do Pará sob o comando de Ossian Brito e Isaac Soares. O Sindclubes atua ao lado dos coordenadores e dos clubes... Se sente honrado em poder contribuir para que estejamos vivendo esse ano com muita motivação, organização e emoção", concluiu.

O presidente reforçou o convite e agradeceu o empenho de todos os clubes e candidatas participantes. "Que continuemos na busca das nossas conquistas com muita dedicação e que as candidatas treinem concentradamente o que os seus orientadores recomendam, com a certeza de que o concurso será preservado dentro das regras estabelecidas com muito respeito e harmonia, para que a celebração da vida seja uma constante entre todos nós. Que vença a candidata que melhor se apresentar na grande noite de 11 de fevereiro no Hangar", finalizou.

Serviço

Evento: Rainha das Rainhas

Data: 11 de fevereiro, sábado.

Transmissão: TV Liberal

Cobertura dos preparativos: TV Liberal, portal oliberal.com, jornal O Liberal, jornal Amazônia, rádio Liberal FM, 97.5

Redes sociais: @oliberal no Instagram