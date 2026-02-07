Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Saiba tudo sobre o desfile do Rainha das Rainhas 2026: tempo, regras e avaliação

Concurso acontece neste sábado (07/02), no Hangar, e tem critérios rígidos de tempo, fantasia e apresentação cênica

O Liberal

O desfile do Rainha das Rainhas 2026 segue regras bem definidas e critérios técnicos que vão muito além da beleza. Realizado desde 1947, o concurso é um dos mais tradicionais do carnaval paraense e reúne representantes dos principais clubes sociais do Estado em uma disputa marcada por fantasia, performance e rigor na avaliação.

A final do Rainha das Rainhas 2026 acontece neste sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 20h, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Ao todo, 15 candidatas participam da competição, cada uma representando um clube.

Como é o desfile de cada candidata

No dia da final, cada candidata passa por dois momentos distintos durante sua apresentação:

  1. Desfile diante dos jurados
    • Duração de dois minutos
    • Momento em que ocorre a avaliação oficial
  2. Desfile de apresentação ao público
    • Duração de três minutos
    • Não recebe pontuação
    • Tem caráter artístico e de interação com a torcida e a plateia.

Antes do primeiro momento, há ainda 40 segundos destinados à leitura do histórico da fantasia, que contextualiza o enredo apresentado pela candidata.

Ao final das apresentações individuais, ocorre a apoteose: um desfile coletivo reunindo todas as candidatas no palco.

O que os jurados avaliam no Rainha das Rainhas

A banca julgadora é formada por 6 jurados, sendo dois para cada quesito, todos com peso igual na nota final.

Os jurados avaliam três critérios principais:

  • Fantasia
  • Apresentação cênica
  • Beleza

Em caso de empate, o regulamento estabelece a seguinte ordem de desempate:

  1. Fantasia
  2. Apresentação cênica
  3. Beleza

Ao final da competição, são escolhidas:

  • A Rainha das Rainhas
  • 4 Princesas

Regras importantes durante o desfile

O regulamento estabelece regras rigorosas que devem ser seguidas pelas candidatas durante a apresentação. Entre as principais estão:

  • A candidata não pode se afastar do resplendor durante o desfile
  • É permitido apenas pousar o resplendor, sem ultrapassar seus limites
  • O descumprimento dessa regra gera perda de cinco pontos

Também são proibidas ações que coloquem a candidata em risco, como:

  • Acrobacias
  • Movimentos de ponta-cabeça
  • Coreografias que comprometam a segurança física ou moral

Essas infrações resultam em perda de três pontos no quesito apresentação cênica.

Além disso, o regulamento proíbe o uso de efeitos especiais, como:

  • Drones
  • Confetes e serpentinas
  • Materiais infláveis, inflamáveis ou explosivos
  • Qualquer recurso que não seja operado diretamente pela candidata

O descumprimento dessas regras pode resultar em perda de pontos ou desclassificação.

Regras sobre fantasias e segurança

As fantasias também precisam obedecer critérios específicos de segurança e decoro. Entre as exigências estão:

  • Não expor partes íntimas
  • Não utilizar animais vivos
  • Não conter objetos cortantes ou mecanismos perigosos

O regulamento recomenda ainda limites para as dimensões das fantasias:

  • Até três metros de largura
  • Até dois metros de altura

Acidentes causados por peso excessivo ou tamanho inadequado da fantasia podem resultar em perda de até três pontos no quesito fantasia.

Premiação do concurso

As vencedoras do Rainha das Rainhas 2026 recebem:

  • Rainha: troféu personalizado e um carro zero quilômetro e bolsa de estudo na Fibra
  • Princesas: troféus personalizados, bolsa de estudos na Fibra

As decisões dos jurados são soberanas e irrevogáveis, não cabendo recurso.

Um concurso que vai além da passarela

Além da noite da final, o regulamento prevê que a Rainha, as Princesas e as demais candidatas participem de:

  • Ações editoriais
  • Eventos institucionais
  • Campanhas promovidas pelo Grupo Liberal

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Rainha das Rainhas 2026

