Rainha das Rainhas 2026: concurso terá transmissão especial em ano simbólico

O público que comparecer até o Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia neste sábado (7) à noite para conferir tudo sobre o concurso Rainha das Rainhas 2026, ou ainda acompanhar o evento por meio da cobertura jornalística online do Grupo Liberal, não vai apenas assistir a um espetáculo de beleza e fantasia. Irá também participar de um momento histórico da comunicação do Estado do Pará, quando rainhas e profissionais de Imprensa celebram 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal. Por isso, essa transmissão do Rainha vai contar com um time de alta qualidade, à frente os apresentadores Gabriel Pinheiro e Tayse Assis e os comentaristas Ana Unger e Maurício Quintairos.

Esses quatro profissionais, Gabriel e Tayse como jornalistas e Ana e Maurício como professores de Dança e coreógrafos, vão estar com o público telespectador por cerca de três horas de transmissão. A partir das 21h, o público começará a conferir as emoções do Rainha das Rainhas 2026 por meio do Portal OLiberal.com, Canal O Liberal no YouTube e nas redes sociais do Grupo Liberal. Logo depois do Big Brother Brasil 2026, vai começar a transmissão da TV Liberal e ainda do Portal G1PA, além da cobertura dos veículos de comunicação que começaram a levar informações sobre o RR 2026 desde cedo.

Na tela

Tayse Assis tem o perfil de apresentadora de um evento do porte do Rainha das Rainhas. Ela adora a área de comunicação e se identifica com todo o clima do evento. "Eu comecei no rádio, depois, na TV Liberal onde passei 12 anos. Em seguida, fui assessora de comunicação do Governo Federal e hoje atuo como fundadora da Agência ComuniKa, além de fundadora de uma linha de café especial (produto que vendo também)", conta a jornalista.

Tayse Assis: emoção de estar na transmissão histórica do concurso Rainha das Rainhas em Belém (Foto: Divulgação)

Ela destaca o que significa apresentar o Rainha. "Já apresento o evento há sete anos e é sempre maravilhoso poder contribuir com o projeto que é tradição no nosso estado". Tayse Assis começou a apresentar o Rainha das Rainhas na TV Liberal há um bom tempo. "Comecei a fazer parte em 2017. Só não fiz o programa em 2023, voltei em 24 e 25", diz.

Tayse ressalta que o Rainha das Rainhas 2026 se conecta com os 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal, "duas datas importantes e isso marca a história do Grupo Liberal e também do Rainha das Rainhas no Estado do Pará, ampliando a credibilidade, determinação e autoridade no mercado".

Já Gabriel Pinheiro tem sete anos como jornalista profissional e atua, agora, na agência EKO - Estratégias em Comunicação. Ele destaca o significado de atuar na transmissão do concurso pela TV Liberal.

"É uma honra estar aqui no Rainha das Rainhas apresentando esse concurso. Já é minha terceira vez apresentando, primeiro ano no Portal, segundo ano no Portal e na TV e, agora, na TV Liberal. Especialmente, porque este é um Rainha especial, né? A gente está celebrando os 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal, e aqui estão muitos mestres da comunicação, meus professores mesmo com quem eu aprendi a fazer jornalismo, a fazer, aprender todo dia a fazer um pouco mais de TV. Então, é uma honra para mim estar aqui no Rainha das Rainhas, que é um concurso tão tradicional na nossa cidade".

Esse apresentador destaca que o concurso "mobiliza as pessoas, mas também faz as pessoas sonharem". "A gente vive uma realidade tão dura, né? São tantas coisas acontecendo o tempo inteiro, e o Rainha vem como esse respiro para as pessoas sonharem, se inspirarem". Gabriel diz que o fundamental na apresentação do evento é "saber das fofocas que rolam antes do Rainha começar".

Ele conta que os apresentadores recebem muitas informações, para estudar mesmo, relacionadas ao que as candidatas apresentarão na Grande Noite do Rainha. Ele também foca em saber por que determinado tema foi escolhido para fantasia e se o processo de criação do desfile como um todo foi tranquilo entre a candidata e a equipe dela. Saber sobre o que está acontecendo nos bastidores do Rainha. Tudo, enfim, para contar para o público no momento crucial do concurso.

"Com certeza, vai ser uma grande festa. A gente está esperando que as torcidas vão para lá e façam aquela festa linda acontecer. O Rainha está de volta ao Hangar. Eram 12 candidatas, agora são 15. São três torcidas a mais", destaca Gabriel.

Celebração

O Rainha das Rainhas funciona, na avaliação da professora de Dança e coreógrafa Ana Unger, como "uma grande vitrine para todos os coreógrafos, estilistas, pessoas que trabalham com arte, cultura em Belém". "Eu acho que o Rainha das Rainhas é um momento muito importante para que esses profissionais tenham um espaço na mídia e possam colocar seu trabalho. O momento também é lindo para as meninas, que podem mostrar a sua beleza, a sua coreografia, o seu desembaraço, principalmente a sua criatividade".

Ana Unger faz parte da trajetória do concurso que em 2026 chega à sua 78ª edição. "Na verdade, são 28 anos de Rainha, sendo que dois eu coordenei por dois anos e voltei para os comentários". A professora Ana destaca o convite para participar da transmissão do Rainha neste ano especial. "Ah, é um ano de celebração e eu fico muito feliz de estar de volta podendo participar deste momento de festa, alegria e muita celebração por esse aniversário de 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal".

"Eu acho que é um concurso único, é um o concurso que as famílias do Pará inteiro se reúnem para vibrar, os clubes, fazer aquela torcida, e as moças têm uma preparação linda que pelo relato delas fica para toda a vida. É um momento de beleza, fantasia, momento que não tem no Brasil, não tem outro concurso no mundo que tem as peculiaridades desse evento", ressalta Ana Unger.

Ela diz que como se trata de uma transmissão longa que exige muito dos apresentadores e comentaristas, é necessária uma preparação específica para a atuação no evento. "Assim como as rainhas se preparam, nós também nos preparamos. Eu faço um trabalho vocal para que a voz não fique rouca no vídeo e também faço uma pesquisa dos temas e dos scripts que a gente recebe, que a TV nos dá".

"Acompanhamos também o lançamento de todas as rainhas, mas o nosso trabalho, ele é na hora, é transmitir a nossa emoção, o que nós estamos vendo na hora do concurso. Então, detalhes que às vezes você não percebe no vídeo, nós estamos ali para comentar e enaltecer o trabalho de todos", completa a professora Ana Unger.

Receber o convite da TV Liberal para ser comentarista do Rainha das Rainhas, fazer parte desse processo do concurso de beleza e fantasia, é algo que todo mundo gostaria de receber. Dessa maneira, o professor de Dança e coreógrafo Maurício Quintairos, refere-se ao evento que tem o seu ápice neste sábado (7), no Hangar. Maurício diz que no momento dos 50 anos da TV Liberal e 80 de O Liberal, o Rainha resgata "todo um passado, toda uma trajetória de funcionalidade dentro desse processo, desse tombamento que é o Rainha das Rainhas".

Maurício Quintairos ressalta que no contexto da cultura do Pará, da Amazônia, "a população sabe da importância do Rainha das Rainhas. Tanto prova que este ano o Rainha deu um pontapé muito grande que foi levar para a população, para o povo para poder ter acesso ainda mais, não só nos canais e não só no local onde vai ser conquistado o título da Rainha, mas assim, mostrar essas rainhas dentro de um de um espaço alternativo e que a população pôde estar presente. Então, o Rainha já é tombamento, já tem um tombamento, já é faz parte da nossa cultura paraense", afirma, referindo-se ao fato de que o concurso teve este ano a apresentação inédita das 15 rainhas de uma só vez no Mercado de São Brás, e ainda ao fato de que o Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense foi oficialmente declarado Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Pará em setembro de 2024, por meio da Lei Ordinária nº 10.726, de 1º de outubro de 2024.

Quintairos vai atuar pela nona vez no Rainha das Rainhas. Mas ele contabiliza quase 40 anos de relação com esse concurso. "O que a gente espera é um público maravilhoso, os clubes fantásticos estão presentes, fazendo acontecer o Rainha das Rainhas, e essas moças belíssimas fazendo esse grande show que vai ser no dia 7, no Hangar".

