Rainha das Rainhas: Alana Rodrigues, 3ª princesa de 2025, festeja título do Guará Park em 2026

Representante do clube no ano passado, Alana Rodrigues acompanhou a comemoração de Layane Santos e destacou a sensação de 'alma lavada'

Gabriel da Mota
fonte

Rock doido da Rainha (Thiago Gomes/OLiberal)

A antecessora de Layane Santos, Alana Rodrigues, participou da celebração do título do Rainha das Rainhas 2026 neste domingo (15), no Guará Acqua Park, em Santa Izabel do Pará. Terceira princesa do Carnaval paraense em 2025, Alana destacou a emoção de ver a agremiação conquistar a soberania máxima após anos de batida na trave.

"Estou me sentindo de alma lavada. Ano passado o título ficou entalado, mas este ano ele veio e lavou a alma do Guará", comemorou a representante.

Em 2025, Alana vestiu a fantasia 'Naiá, a lenda da vitória-régia', garantindo um lugar no pódio para o clube. Agora, aos 28 anos, ela acompanha de perto o sucesso da sucessora, que venceu a 78ª edição do concurso realizado pelo Grupo Liberal. A festa 'Rock Doido da Rainha' reúne a comunidade do clube para homenagear o legado de dedicação das rainhas da agremiação.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária Revemar foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.

