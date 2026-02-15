Rainha das Rainhas: Alana Rodrigues, 3ª princesa de 2025, festeja título do Guará Park em 2026

A antecessora de Layane Santos, Alana Rodrigues, participou da celebração do título do Rainha das Rainhas 2026 neste domingo (15), no Guará Acqua Park, em Santa Izabel do Pará. Terceira princesa do Carnaval paraense em 2025, Alana destacou a emoção de ver a agremiação conquistar a soberania máxima após anos de batida na trave.

"Estou me sentindo de alma lavada. Ano passado o título ficou entalado, mas este ano ele veio e lavou a alma do Guará", comemorou a representante.

Em 2025, Alana vestiu a fantasia 'Naiá, a lenda da vitória-régia', garantindo um lugar no pódio para o clube. Agora, aos 28 anos, ela acompanha de perto o sucesso da sucessora, que venceu a 78ª edição do concurso realizado pelo Grupo Liberal. A festa 'Rock Doido da Rainha' reúne a comunidade do clube para homenagear o legado de dedicação das rainhas da agremiação.

