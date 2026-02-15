Rainha das Rainhas 2026: Layane Santos celebra vitória no Guará Park

A Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, comemora o título da 78ª edição do concurso neste domingo (15), com o evento 'Rock Doido da Rainha', no Guará Acqua Park, em Santa Izabel do Pará. A soberana do Carnaval paraense celebra a conquista inédita para o clube ao lado de sócios, convidados e da aparelhagem Carabao. A programação reforça o papel de representatividade da rainha, que planeja focar em projetos sociais durante seu reinado.

Aos 20 anos, a professora de balé natural de Capanema vive uma agenda intensa de compromissos após o desfile realizado no Hangar no último dia 7 de fevereiro. A vitória de Layane no Rainha das Rainhas rendeu ao Guará Acqua Park o primeiro título da história da agremiação no concurso.

Durante a comemoração, Layane Santos reafirmou que sua missão como soberana ultrapassa a estética. "Quero mostrar que o Rainha das Rainhas não é somente sobre beleza, não é só identidade, ele é representatividade", afirmou a campeã. Segundo ela, a parceria com o clube incluirá o apoio a diversas ações e projetos sociais ao longo de 2026.

Para a soberana, o impacto do concurso deve ser sentido pela sociedade paraense de forma prática. "O concurso pode ser muito mais do que somente uma apresentação, de colocar uma fantasia ou fazer uma coreografia no palco", completou Layane, que venceu a disputa com a fantasia 'Araci: a metamorfose da artesã em búfalo'. A festa de comemoração segue durante a tarde com a energia do ritmo paraense comandado pelo Carabao.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.