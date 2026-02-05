Rainha das Rainhas 2026 tem ensaio geral nesta sexta-feira (6) no Hangar

As 15 candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2026 participam, nesta sexta-feira (6), do ensaio geral do concurso, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém. A atividade marca o último compromisso oficial da programação antes da grande final, que ocorre no sábado (7).

De acordo com a coordenação do evento, o ensaio contará com a presença de cerca de 300 pessoas, envolvendo equipes da TV Liberal, jornal O Liberal, rádio, produção, coordenação, técnica e sonoplastia, responsáveis por alinhar todos os detalhes do espetáculo.

VEJA MAIS

A coordenadora do concurso, Meg Martins, explicou que o ensaio é fundamental para o funcionamento do evento, especialmente no que diz respeito ao posicionamento das candidatas e à dinâmica do palco. O ensaio também contará com a atuação dos coreógrafos Thais Sousa e Rolon Ho, responsáveis pela coreografia geral do Rainha das Rainhas, além da jornalista Arcângela Sena, que neste ano assume a coordenação do roteiro da transmissão da TV Liberal.

Apesar da importância técnica do momento, a coordenadora reforça que os principais elementos do concurso seguem mantidos em sigilo. “Esse ensaio é fundamental para as candidatas se posicionarem, mas elas não vão mostrar as coreografias. A fantasia, a trilha musical e a coreografia são alguns dos maiores segredos do Rainha das Rainhas, e o mistério faz parte do sucesso do concurso”, destacou.

Meg também ressaltou que, embora a edição de 2026 traga ajustes para modernização do espetáculo, a essência do evento permanece a mesma. “O concurso teve algumas mudanças para dar uma nova roupagem e se modernizar, mas as mesmas regras de 80 anos atrás continuam valendo. A tradição é preservada”, afirmou.

A 78ª edição do Rainha das Rainhas reúne representantes de 15 clubes sociais e é considerada um dos concursos mais tradicionais do carnaval paraense, combinando beleza, fantasia, espetáculo e identidade cultural. A vencedora será conhecida na noite de sábado (7), no Hangar.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. Para o primeiro lote, o valor da entrada para a pista é de R$ 40. O ingresso para a pista podem ser adquiridos online, no link tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026, com limite de até 10 por compra.

As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas.

Quem são os patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia.

A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.