Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Lígia Silva, candidata da AABB

Natural de Cametá, Lígia Silva é influenciadora digital e modelo. Ela entra na passarela com a fantasia “Guaraná – a lenda viva da Amazônia”

O Liberal

A candidata da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Lígia Silva, natural de Cametá. Influenciadora digital e modelo, ela entra na passarela com a fantasia “Guaraná – a lenda viva da Amazônia”. Sagitariana, Lígia tem 1,74 m de altura e pesa 73 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Lígia Silva (AABB)

Conheça a história da fantasia da candidata da AABB

A fantasia da candidata da AABB é inspirada na lenda do guaraná, originada entre a tribo Saterê-Mawé. Segundo a tradição, vivia na aldeia um menino puro e bondoso, amado pelo Deus Sol. Invejoso da predileção divina, o maligno Jurupari transformou-se em uma serpente e atacou o menino, retirando sua vida.

Diante da perda, a mãe, Seréh-Saporanga, chorou sobre o corpo do filho. Nesse momento, o Deus Sol lançou um raio entre as nuvens e ordenou que os olhos do menino fossem enterrados na terra fértil. Dos olhos nasceu o guaraná, fruto de força e energia, com o poder renovador da natureza.

A fantasia predomina nas cores verde, representando as matas; vermelho, simbolizando os frutos do guaraná; e laranja, em referência aos raios do sol. O resplendor revela o Jurupari, a serpente, e o Deus Sol, que ilumina a eternidade do menino.

O corpo da fantasia é um traje indígena estilizado. A cabeça recebe um cocar indígena da tribo Saterê-Mawé, que adorna Seréh-Saporanga. A criação é de Daniel Silva e Rodolfo Assunção, com coreografia de Paulo Kaputinne.

Saiba tudo sobre Lígia Silva

  • Nome: Lígia Silva
  • Cidade: Cametá
  • Signo: Sagitário
  • Ocupação: influenciadora digital e modelo
  • Altura: 1,74 m
  • Peso: 73 kg
  • Instagram: @ligiasilva01_
  • Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção
  • Coreógrafo: Paulo Kaputinne
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda