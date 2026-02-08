Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Lígia Silva, candidata da AABB

A candidata da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Lígia Silva, natural de Cametá. Influenciadora digital e modelo, ela entra na passarela com a fantasia “Guaraná – a lenda viva da Amazônia”. Sagitariana, Lígia tem 1,74 m de altura e pesa 73 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Conheça a história da fantasia da candidata da AABB

A fantasia da candidata da AABB é inspirada na lenda do guaraná, originada entre a tribo Saterê-Mawé. Segundo a tradição, vivia na aldeia um menino puro e bondoso, amado pelo Deus Sol. Invejoso da predileção divina, o maligno Jurupari transformou-se em uma serpente e atacou o menino, retirando sua vida.

Diante da perda, a mãe, Seréh-Saporanga, chorou sobre o corpo do filho. Nesse momento, o Deus Sol lançou um raio entre as nuvens e ordenou que os olhos do menino fossem enterrados na terra fértil. Dos olhos nasceu o guaraná, fruto de força e energia, com o poder renovador da natureza.

A fantasia predomina nas cores verde, representando as matas; vermelho, simbolizando os frutos do guaraná; e laranja, em referência aos raios do sol. O resplendor revela o Jurupari, a serpente, e o Deus Sol, que ilumina a eternidade do menino.

O corpo da fantasia é um traje indígena estilizado. A cabeça recebe um cocar indígena da tribo Saterê-Mawé, que adorna Seréh-Saporanga. A criação é de Daniel Silva e Rodolfo Assunção, com coreografia de Paulo Kaputinne.

Saiba tudo sobre Lígia Silva

Nome: Lígia Silva

Lígia Silva Cidade: Cametá

Cametá Signo: Sagitário

Sagitário Ocupação: influenciadora digital e modelo

influenciadora digital e modelo Altura: 1,74 m

1,74 m Peso: 73 kg

73 kg Instagram: @ligiasilva01_

@ligiasilva01_ Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção

Daniel Silva e Rodolfo Assunção Coreógrafo: Paulo Kaputinne