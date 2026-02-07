Rainha das Rainhas 2026: conheça os jurados da edição deste ano

Os seis jurados da 78ª edição do Rainha das Rainhas, que será realizada na noite deste sábado (7), formam um time especializado responsável por avaliar os quesitos de fantasia, apresentação cênica e beleza. Cada integrante deverá realizar uma análise criteriosa e imparcial — por isso, todos foram convidados de fora do estado.

Eles serão responsáveis por analisar e pontuar cada um dos critérios apresentados pelas 15 candidatas, até chegarem à escolha da soberana do carnaval paraense. Todos os nomes que compõem a bancada são profissionais diretamente ligados às áreas que irão julgar. Conheça os nomes que compõem o júri desta edição:

FANTASIA:

Adriano Canto

É de Parintins, no Amazonas. Atua no Boi-Bumbá Caprichoso desde 2011 com produção de figurinos e indumentárias. Também atua em projetos com pesquisa em moda, além de atuar como figurinista em diversos festivais e concursos pelo Brasil.

Yano Góes

É de Parintins, no Amazonas, artesão, aderecista, figurinista e professor. Formado no curso de Expressão Visual pela Universidade Federal do Amazonas e em História pela Universidade Estadual do Amazonas. Participa como figurinista em vários festivais, como o Sairé, em Santarém. Trabalha há 15 anos no Festival de Parintins com os figurinos do Boi Garantido.

APRESENTAÇÃO CÊNICA:

Edson Damazzo

Bailarino, ator e diretor de movimento, formação em jazz e hip hop. Atualmente é coreógrafo da turnê “Numa Nice” da cantora Ludmilla. Bailarino da Rede Globo com os projetos: Criança Esperança, Show da Virada, Ballet Pé na Cova com Miguel Falabella, Ballet Guerra dos Sexos com Jorge Fernando e Caio Nunes. Já trabalhou com grandes nomes da música como Ivete Sangalo, Léo Santana, Xuxa e Pocahontas.

Eliana Favarelli

Atua na área da dança há 50 anos, como bailarina, coreógrafa e diretora. Tetra campeã do Festival de Dança de Joinville (2022 a 2025). Fundadora do Grupo Espaço Dançar e da Academia Twist Dança. Atualmente é professora e coreógrafa do Grupo Espaço Dançar, com especialização em dança contemporânea, jazz e artes circenses. É graduada em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). É membro do Conselho Internacional de Dança (CID – Conseil International de la Danse).

BELEZA:

Kaysar Dadour

Nascido na Síria e naturalizado brasileiro, Kaysar é ex-BBB e um artista que se destaca por seu carisma, sensibilidade, integridade e alegria. Em 2018, após o seu sucesso no Big Brother Brasil, iniciou a carreira artística e surpreendeu o público com seu talento para a interpretação. Em 2019, foi vencedor da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, na TV Globo. Em 2020, o ator se lançou como cantor e compositor, solo ou em parceria com artistas consagrados.

Josiane Domingos

Conhecida nas redes sociais como Jojo Domingos. A gaúcha, de Porto Alegre, vive em Málaga, na Espanha. A influenciadora digital brasileira de viagens e estilo de vida está em um tour pelo Norte do Brasil e veio conhecer a cultura, gastronomia e o jeito de ser do paraense. Popular no TikTok, sua conta possui mais de 3 milhões de seguidores; no Instagram já ultrapassou 1 milhão.

Jurados RR 26 Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

Concurso

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.